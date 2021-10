ExaGrid erhält bei den Network Computing Awards 2021 zahlreiche Auszeichnungen

Das neue Produkt EX84 von ExaGrid wurde mit den Awards „Bench Tested Product of the Year“, „Storage Product of the Year“ und „Return on Investment“ ausgezeichnet; das Unternehmen ExaGrid selbst wurde als „Unternehmen des Jahres“ gewürdigt

ExaGrid®, Anbieter der branchenweit einzigen Tiered-Backup-Storage-Lösung, gab heute bekannt, dass das Unternehmen am 21. Oktober 2021 bei den jährlich stattfindenden Network Computing Awards in London mit vier Awards ausgezeichnet wurde.

ExaGrid erhielt im zweiten Jahr in Folge die Auszeichnung „Unternehmen des Jahres“. Die Tiered-Backup-Storage-Lösung von ExaGrid wurde nach einem unabhängigen Produkttest, der Anfang des Jahres veröffentlicht wurde, von der Jury des Network Computing Magazine als „Bench Tested Product of the Year“ ausgezeichnet. Die neue Appliance EX84 von ExaGrid wurde ebenfalls ausgezeichnet und erhielt die Awards „Return on Investment“ und „Storage Product of the Year“.

Im Januar 2021 brachte ExaGrid eine neue Produktreihe mit Tiered-Backup-Storage-Appliances auf den Markt, darunter auch die bisher größte Appliance, die EX84. Das größte System von ExaGrid, das aus 32 EX84-Appliances besteht, kann bis zu 2,7 PB mit einer Einleserate von bis zu 488 TB/Stunde aufnehmen und ist damit das größte System in der Branche, das aggressive Datendeduplizierung bietet. Neben der erhöhten Speicherkapazität ist die neue EX84 um 33 % effizienter im Rack als das Vorgängermodell EX63000E. Die neuen Appliances können mit allen früheren Appliance-Modellen von ExaGrid in demselben Scale-Out-System kombiniert werden, so dass die Lebensdauer der bisherigen Investitionen der Kunden erhalten bleibt und verhindert wird, dass Produkte veralten.

„Wir fühlen uns sehr geehrt, die Auszeichnung «Unternehmen des Jahres» erhalten zu haben, denn wir waren Seite an Seite mit überaus bemerkenswerten Unternehmen aus der Branche nominiert. Wir freuen uns, dass die ExaGrid EX84 so viel Anerkennung erhalten hat, und wir entwickeln unsere Tiered-Backup-Storage-Lösung auf innovative Weise mit dem Ziel weiter, alle Herausforderungen im Zusammenhang mit der Datensicherung zu lösen. Darüber hinaus bedeutet uns die Auszeichnung «Return on Investment» besonders viel, denn wir sind stolz auf unsere einzigartige Scale-Out-Architektur und auf unsere Zielsetzung, Forklift-Upgrades und Produktveralterungen zu beenden, mit denen Kunden nur allzu oft konfrontiert sind“, so Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. „Wir sagen allen, die ihre Stimme abgegeben haben, und dem Network Computing Magazine herzlichen Dank dafür, dass sie die Branche mit diesen jährlichen Awards auch weiterhin unterstützen werden. Herzlichen Glückwunsch an alle diesjährigen Gewinner!“

ExaGrid Tiered Backup Storage – die ideale Backup-Lösung

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einem Frontend-Festplatten-Cache, der Landing Zone als Performance-Schicht. Sie speichert die Daten direkt auf die Festplatte, was schnellste Backups ermöglicht. Die Daten werden auch direkt von der Festplatte wiederhergestellt, wodurch Wiederherstellungen und VM-Boots mit maximaler Geschwindigkeit erfolgen. Die Daten für die langfristige Archivierung werden in einem deduplizierten Daten-Repository, dem Retention Tier, abgelegt. Dadurch werden der Umfang des Speicherplatzes für die Archivierung und die damit verbundenen Kosten gesenkt. Diese zweistufige Konzeption ermöglicht die schnellste Sicherungs- und Wiederherstellungsleistung bei geringsten Kosten für die Speichereffizienz.

Darüber hinaus weist ExaGrid eine Scale-Out-Architektur auf, bei der Appliances bei wachsendem Datenvolumen einfach hinzugefügt werden können. Jede Appliance verfügt über Prozessor, Speicher und Netzwerkanschlüsse, so dass bei wachsendem Datenaufkommen alle erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen, um ein Backup-Fenster mit fester Länge aufrechtzuerhalten. Diese Scale-Out-Storage-Konzeption macht kostspielige Upgrades überflüssig und ermöglicht es, Appliances verschiedener Größen und Modelle in ein und demselben Scale-Out-System einzusetzen. Dies verhindert, dass Produkte veralten und schützt gleichzeitig die im Vorfeld und im laufenden Betrieb getätigten IT-Investitionen.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache Landing Zone, einem Langzeitspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid sorgt für schnellste Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Das Speicher-Repository bietet die niedrigsten Kosten für die langfristige Speicherung. Die Scale-Out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und gewährleistet ein Backup-Fenster mit fester Länge, wenn die Daten wachsen, wodurch teure Upgrades und Produktveralterung vermieden werden. ExaGrid bietet das einzige zweistufige Backup-Speicherkonzept mit einer netzunabhängigen Schicht, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen. Besuchen Sie uns unter exagrid.com oder kontaktieren Sie uns auf LinkedIn. Lesen Sie, was unsere Kunden über ihre eigenen Erfahrungen mit ExaGrid zu sagen haben, und erfahren Sie in unseren Kundenberichten, warum sie jetzt deutlich weniger Zeit für die Datensicherung aufwenden müssen.

