ExOne zeigt im neuen Unternehmensvideo „Let’s Make it Right“ die Möglichkeit, praktisch jedes Pulvermaterial in 3D zu drucken

Der große Erfolg der patentierten Triple Advanced Compaction Technology (ACT) von ExOne in Kombination mit einem marktführenden Portfolio an Bindemitteln ermöglicht das Binder-Jetting einer breiteren Palette von Pulvertypen mit einer Partikelgröße zwischen 5 und 200 Mikron

ExOne öffnet jetzt seine Türen für Entwicklungsprojekte zu praktisch jedem Pulvertyp, einschließlich Edel- und Refraktärmetallen und sogar recycelten Materialien wie Betonpulver und anderen Abfallprodukten

Das weltweit führende Materialteam von ExOne hat bereits mehr als 20 Metall-, Keramik- und Verbundwerkstoffe für den Binder-Jet-3D-Druck qualifiziert, darunter Aluminium 6061

Titanium 6-4 wird derzeit in Zusammenarbeit mit einem globalen Medizintechnikunternehmen im Schnellverfahren qualifiziert, wobei die Qualifizierung Anfang 2022 erwartet wird

Die heutige Ankündigung zeigt die beispiellose Flexibilität und Möglichkeiten, die der 3D-Druck mit Binder Jet zur Lösung von Design- und Konstruktionsproblemen bietet

The ExOne Company (Nasdaq:XONE), der weltweit führende Anbieter von industriellen Sand- und Metall-3D-Druckern mit Binder-Jetting-Technologie, gab heute bekannt, dass es offen ist, praktisch jedes Pulvermaterial in Zusammenarbeit mit Herstellern für ihre spezifische Anwendung zu entwickeln.

Die Materialflexibilität und Nachhaltigkeit der patentierten Binder-Jet-3D-Drucktechnologie von ExOne wird in einem heute vorgestellten neuen Unternehmensvideo „Let’s Make it Right“ vorgestellt. Das Video ist eine Feier der Mitarbeiter von ExOne und ihrer Leistungen in mehr als 20 Jahren, während das Unternehmen sich auf die Übernahme durch Desktop Metal vorbereitet.

Ab Mitte der 1990er Jahre leistete ExOne Pionierarbeit bei der kommerziellen Entwicklung des patentierten Binder-Jet-3D-Druckverfahrens von MIT, das pulverförmige Materialien mit hohen Geschwindigkeiten in Präzisionsteile oder Werkzeuge umwandelt. Ein industrieller Druckkopf trägt selektiv Bindemittel in ein Bett aus Pulverpartikeln ein, wodurch Schicht für Schicht ein festes Teil entsteht, genau wie beim Drucken auf Papierbögen.

Das 1998 eingeführte RTS-300 des Unternehmens war das erste kommerziell erhältliche Metallbinderdüsensystem. ExOne begann später mit Binder-Strahlsand für Metallgussformen und -kerne. Heute verfügt ExOne über ein Portfolio von acht Sand- und Metall-3D-Drucksystemen, die eine breite Palette von Pulvern in hochdichte Teile oder sogar Teile mit kontrollierter Porosität für spezifische Anwendungen drucken können.

„Der Binder-Jet-3D-Druck ist eine der wenigen additiven Fertigungstechnologien, die das Versprechen hält, ein universelles Fertigungswerkzeug zu sein. Es kann fast jedes pulverförmige Material in jede Form und jeden funktionalen Zweck drucken. In den letzten Jahren haben Fortschritte im Maschinendesign und in der Bindemittelchemie uns geholfen, diesem ultimativen Ziel einen Schritt näher zu kommen“, sagte Rick Lucas, ExOne Chief Technology Officer und VP of New Markets. „Wir sind allen unseren ehemaligen und aktuellen Mitarbeitern sowie unseren Forschungs- und Entwicklungspartnern auf der ganzen Welt dankbar, die uns geholfen haben, das Binder Jetting zu dem zu bringen, was es heute ist, und die Entwicklungsbemühungen rund um diese wichtige grüne Technologie weiterhin zu unterstützen.“

Einzigartige Materialflexibilität im 3D-Druck

Binder Jetting wird als wünschenswertes und nachhaltiges Produktionsverfahren angesehen, vor allem wegen seiner hohen Geschwindigkeit, geringem Abfall und Kosten sowie seiner breiten Materialflexibilität, die aufgrund der Verbesserungen von ExOne im Maschinendesign und der Binderchemie gerade erst unerschlossen ist.

Um hochdichte Teile wie Metalle zu erhalten, wird das gedruckte Teil typischerweise in einem Ofen gesintert, um die Partikel zu einem hochdichten festen Gegenstand zusammenzuschmelzen. Poröse Teile, die oft mit Sand oder anderen großteiligen Medien hergestellt werden, können auch mit Harzen oder Metallen infiltriert werden, um die gewünschten Eigenschaften zu erzielen und einzigartige Verbundwerkstoffe zu erzeugen.

Zwei neue Fallstudien veranschaulichen das breite Spektrum der Binder-Jetting-Technologie von ExOne über traditionelle industrielle Anwendungen hinaus:

Das Luxus-Soundsystem-Unternehmen Deeptime stellt seine Lautsprecher mit 3D-gedrucktem Sand her, der mit einer proprietären Lösung infiltriert ist, um Materialeigenschaften zu liefern, die 86 % härter sind als MDF, was zu einer doppelten Schalldämpfung im Vergleich zu herkömmlichen Lautsprechern und einer viel höheren Leistung führt.

Die School of Architecture der Carnegie Mellon University entwickelt unterdessen Binder Jetting von pulverisiertem Beton und anderen recycelten Materialien, die dann mit Harzen infiltriert werden, um als langlebige Architekturstücke im Freien verwendet zu werden. Dieser Ansatz steht für die Zukunft des ökologisch intelligenten Bauens von der Wiege bis zur Bahre.

Der harzinfiltrierte 3D-Sanddruck von ExOne für die architektonische Restaurierung war Finalist bei den 2021 Awards for Composites Excellence auf der CAMX, der Composites and Advanced Materials Expo.

Volle Flexibilität des 3D-Drucks mit Binder Jet

Unter den breiten Kategorien von Materialien, die ExOne jetzt nach Herstellerspezifikationen entwickeln kann:

Aluminiumlegierungen

Karbide

Kupfer und Kupferlegierungen

Nickellegierungen

Nitride

Oxide

Edelmetalllegierungen, einschließlich Silber und Gold

Feuerfeste Metalle wie Wolfram- und Molybdänlegierungen

Sand

Edelstähle wie 17-4PH, 316L und 304L

Titanlegierungen wie Ti64

Werkzeugstähle wie M2 und H13

Abfallprodukte wie Beton und mehr

Das neue Unternehmensvideo von ExOne ist verfügbar unter www.exone.com/MakeitRight.

