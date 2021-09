FDP-Chef Lindner - Werden unsere Eigenständigkeit bewahren

Berlin (Reuters) - FDP-Chef Christian Lindner lässt keine Präferenz erkennen, mit wem die Liberalen jetzt eine Koalition anstreben.

"Unsere Eigenständigkeit aus dem Wahlkampf werden wir uns auch in der Zeit nach der Wahl bewahren", sagte Lindner am Sonntagabend in Berlin. "Die FDP hat eines der besten Wahlergebnisse in ihrer Geschichte erzielt", sagte der Parteichef vor jubelnden Anhängern. "Und zudem sind wir zum erstem Mal bei zwei aufeinanderfolgenden Bundestagswahlen zweistellig geworden."

Vom Wahltag gehe ein klares politisches Signal aus: Die politische Mitte sei gestärkt und die Ränder seien geschwächt, das heiße, es werde "eine Regierungsbildung aus der Mitte heraus" gewollt. Das Ergebnis lasse der FDP eine "besondere Verantwortung" zuwachsen. Und die Liberalen seien bereit, ihren Beitrag zu leisten.