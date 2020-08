FDP warnt vor Vier-Tage-Woche - 'funktioniert nicht'

BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP warnt vor der Einführung einer Vier-Tage-Woche in Deutschland. "Das Konzept "weniger Arbeiten und den Wohlstand dennoch halten" hat noch nie funktioniert", sagte der Vizevorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Die Zeche dafür, nämlich sinkende Löhne und eine stark steigende Verschuldung, wird die Mitte der Gesellschaft zahlen. Die zusätzlichen Schulden sind dann die Steuern von morgen."

Die IG Metall hat zur Rettung von Jobs in der Metall- und Elektroindustrie eine Vier-Tage-Woche ins Gespräch gebracht. "Die Vier-Tage-Woche wäre die Antwort auf den Strukturwandel in Branchen wie der Autoindustrie. Damit lassen sich Industriejobs halten, statt sie abzuschreiben", hatte der Erste Vorsitzende der Gewerkschaft, Jörg Hofmann, gesagt. Er sprach von "einem gewissen Lohnausgleich für die Beschäftigten, damit es sich die Mitarbeiter leisten können".

Dürr sagte: "Die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt kann man nicht dauerhaft auf Pump finanzieren. Stattdessen müssen wir die Wirtschaft wieder ankurbeln, so dass am Ende auch die Steuereinnahmen wieder fließen." In einem ersten Schritt müssten private Haushalte und Unternehmen entlastet werden, damit sich wieder neue Dynamik entfalten könne./sk/DP/nas