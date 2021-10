FDP zu Sondierung mit SPD und Grünen bereit - Jamaika bleibt Option

Berlin (Reuters) - Die FDP ist nach Angaben von Parteichef Christian Lindner zur Sondierung einer Ampel-Koalition mit SPD und Grünen bereit.

Dazu habe er SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz bereits für Donnerstag ein Gespräch angeboten, sagte Lindner am Mittwoch in Berlin. Ein Jamaika-Bündnis mit Union und Grüne wollte Lindner aber nicht ausschließen, dies bleibe eine Option, sagte er und stellte zugleich klar: "Es gibt keine Parallelgespräche." Die FDP habe in ihren Gremien beschlossen, dass sie "Schritt für Schritt" vorgehen wolle. Deshalb könne man jetzt nicht sagen, was nach dem ersten Gespräch mit SPD und Grünen passieren werde.

Die Grünen-Parteichefs Annalena Baerbock und Robert Habeck hatten der FDP zuvor angeboten, die Sondierung mit der SPD für eine Ampel-Koalition aufzunehmen. Auch sie haben aber ein Jamaika-Bündnis noch nicht gänzlich ausgeschlossen. Auf die Frage, ob die Grünen den Schritt vorher mit ihm abgesprochen hätten, sagte Lindner, man sei mit den relevanten Akteuren in einem regelmäßigen Austausch. Es gebe mit den Grünen eine "gemeinsame Überzeugung, dass dieses Land erneuert werden muss". Es könne sich ein "fortschrittsfreundliches Zentrum" bilden, sagte Lindner: "Daraus ergibt sich viel Fantasie."