Fed-Protokoll lässt Anleger hoffen - Halbleiter bleiben auch 2022 knapp

Der Dax knüpft an seine Erholung vom Vortag an, denn die Anleger deuten das US-Notenbanken-Protokoll positiv: Die Anleihekäufe werden wohl nur langsam zurückgefahren werden. Eine Erholung vom Chipmangel ist hingegen auch nächstes Jahr nicht in Sicht.

