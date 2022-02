Fest in den Tag - aber Gewinnmitnahmen am Nachmittag? CMG | LYFT | Square | Meta Platforms

Replaced by the video

Die Wall Street startet fest in den Tag, angefacht durch überwiegend solide Ergebnisse. Wie Anfang der Woche betont, sehen wir in die Meldung der Verbraucherpreise hinein, feste Kurse. Die Daten werden am Donnerstag vor dem US Handelsstart gemeldet. Meine Vermutung: Fest in den Tag. Gewinnmitnahmen vor dem Closing. Im Fokus stehen heute die Aktien von Chipotle Mexican Grill, Lyft, Canopy Growth und Square. Nach Handelsende stehen u.a. die Ergebnisse von Uber und Disney an!

0:00 | Intro

0:25 | Fest in den Tag

3:13 | Geopolitische Spannungen

4:10 | Energiesektor führt Gewinnerliste an

6:11 | Ergebnisse nach Börsenschluss

6:58 | Lyft

11:10 | Chipotle Mexican Grill

13:58 | CMG

14:26 | Square

17:26 | Canopy Growth

17:56 | Debatte um Meta Platforms

20:18 | CVS Health

