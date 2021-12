Flughäfen erwarten starken Anstieg der Passagierzahlen 2022

Frankfurt (Reuters) - Die deutschen Flughäfen setzen auf eine Lockerung der Corona-Reiserestriktionen und damit stark steigende Passagierzahlen im kommenden Jahr.

Die Reisebereitschaft der Menschen sei unverändert hoch, erklärte der Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV), Ralph Beisel, am Dienstag. "Wir sind überzeugt, dass die Nachfrage von Privat- und Geschäftsreisenden weiter steigt, sobald die Reisebeschränkungen fallen." Im zu Ende gehenden Jahr hätten sich die Erwartungen an eine Erholung nicht alle erfüllt. Die Flughäfen zählten weniger als 80 Millionen Fluggäste, rund ein Drittel des Vorkrisenniveaus von 2019. Für 2022 prognostizierte der Verband knapp 180 Millionen Passagiere oder 72 Prozent des Volumens von 2019. Das Vorkrisenniveau werde frühestens 2025 erreicht.

Nach starkem Wachstum in diesem Jahr soll auch die Luftfracht weiter zulegen. Die transportierte Tonnage steige wöchentlich. Nach einem Plus von 18 Prozent in diesem Jahr rechnet die ADV dank anziehender Konjunktur mit weiterem Zuwachs von fünf Prozent 2022.