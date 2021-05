FNS startet weltweit einen App-Service für FANTOO, eine netzwerkbasierte Plattform für K-Fans

- Umfrage-Event für K-Fans zur Feier des Starts

FNS Co., Ltd gab den offiziellen Start des App-Dienstes von FANTOO, einer globalen Fandom-Netzwerk-Plattform für Hanryu-Fans, in 175 Ländern bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210517005357/de/

FNS Co., Ltd startet den App-Service von FANTOO, einer globalen Fandom-Netzwerk-Plattform für Hanryu-Fans, in 175 Ländern. FANTOO wurde für 100 Millionen K-Fans auf der ganzen Welt entwickelt. Die FANTOO-App bietet eine Fanclub-Erstellung, Benutzerbelohnungen, mehrsprachige Chats und Übersetzungen, einen Messenger mit verbesserter Sicherheit, FANTOO Karaoke für Live-Konzerte, Live-Streaming von Künstlern, Sprachanrufe und Chats sowie eine KI-basierte Erkennung von Deepfakes und Inhalten für Erwachsene. (Grafik: Business Wire)

FANTOO wurde für 100 Millionen K-Fans auf der ganzen Welt entwickelt. Sie wurde mit dem Ziel geschaffen, die Hanryu (die koreanische Welle) Kultur auf der ganzen Welt zu fördern und den Nutzern einen Raum für Spaß und Interaktion zu bieten.

Die FANTOO App bietet eine Reihe von Diensten, wie z. B. die Erstellung von Fanclubs, Benutzerbelohnungen, mehrsprachige Chats und Übersetzungen, einen Messenger mit verbesserter Sicherheit, FANTOO Karaoke für Live-Konzerte, Live-Streaming von Künstlern, Sprachanrufe und Chats sowie KI-basierte Erkennung von Deepfakes und Inhalten für Erwachsene.

Mit dem FANTOO Karaoke für Live-Konzert können die Nutzer das Singen von Liedern, speziell von K-Pops, genießen und ihre Gesangsdarbietungen durch Echtzeit-Livestreaming zeigen. Der Gesang kann aufgezeichnet und als Inhalt hochgeladen werden. Darüber hinaus kann diese Funktion für die Kommunikation und Gesangswettbewerbe zwischen Fanclubs genutzt werden.

Zur Feier des offiziellen Starts der FANTOO App organisierte FNS ein spezielles Event, die „Hanryu Best vs. World Best Survey“ mit Realmeter, dem besten Meinungsforschungsdienstleister in Korea. Diese Veranstaltung wurde mit dem Ziel organisiert, die Hanryu-Kultur in der ganzen Welt zu fördern und gleichzeitig die öffentlichen Vorlieben und die Anerkennung für Hanryu zu ermitteln.

Ab dem 17. Mai wird neben einer telefonischen Umfrage, die von Realmeter mit 1.000 Personen in Korea durchgeführt wird, gleichzeitig eine Internetumfrage auf der offiziellen Webseite von FANTOO (http://fnsworld.com/kor/vote.html?lang=_en) stattfinden. Unter den Teilnehmern dieser Aktion werden verschiedene Geschenke verlost.

Die Ergebnisse der Umfrage werden auf der FANTOO-App und der offiziellen Website veröffentlicht. Ein Video, das das Umfrageergebnis analysiert, wird auch auf dem YouTube-Kanal von Realmeter (https://www.youtube.com/channel/UCJd4z633LElnCm2wM0TdCfw/featured) veröffentlicht.

„FANTOO, eine globale Fandom-Plattform für K-Fans, die Grenzen zwischen Ländern und Generationen sowie Sprachbarrieren niederreißt, wird die einzige Plattform auf der Welt sein, die eine Vielzahl von Hanryu-bezogenen Inhalten bietet“, sagte ein FNS-Beamter. „Wir werden die Geschäftsfelder in die Bereiche Investment, Shopping, Payment und Live-Streaming und Commerce Service erweitern, so dass sich FANTOO zu einer Plattform entwickeln wird, die die Verbreitung der Hanryu-Kultur auf der ganzen Welt sicher unterstützt.“

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210517005357/de/

FNS

JiWoon Park

+82-2-564-8588

pjw@fns.ai