Frankreich: Geschäftsklima hellt sich weiter auf

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich hat sich die Unternehmensstimmung im November weiter verbessert. Das Geschäftsklima erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um zwei Punkte auf 114 Zähler, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 112 Punkten gerechnet. Der Indikator liegt deutlich über seinem Stand vor der Corona-Krise . Ebenso wird der längerfristige Durchschnitt klar übertroffen./bgf/mis