Frankreichs Ex-Regierungschef Fillon tritt Sibur-Verwaltungsrat bei

Moskau (Reuters) - Der frühere französische Ministerpräsident Francois Fillon tritt dem Verwaltungsrat des russischen Petrochemie-Konzerns Sibur bei.

Das teilte das Unternehmen am Freitag mit. Sibur ist der größte Petrochemie-Konzern in Osteuropa. Seit längerem ist ein Börsengang geplant.

Fillon war von 2007 bis 2012 Regierungschef unter dem damaligen französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy. Fillon unterhalte ziemlich gute Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin, teilte das Präsidialamt in Moskau mit.

Große Konzerne in Russland beschäftigen häufig frühere führende Politiker aus der EU, um ihre Verbindungen und ihren Einfluss zu nutzen. So ist der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder Chef des Verwaltungsrats der Gaspipeline Nord Stream 2 sowie Vorsitzender des Aktionärsauschusses von Nord Stream. Der Energieriese Rosneft berief Anfang des Jahres die frühere österreichische Außenministerin Karin Kneissl in seinen Aufsichtsrat.