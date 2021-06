FREENET korrigiert kräftig!

freenet AG - WKN: A0Z2ZZ - ISIN: DE000A0Z2ZZ5 - Kurs: 22,100 € (XETRA)

Im MDax und TecDAX gehört die Freenet-Aktie heute früh zu den größten Verlierern. Zum Zeitpunkt dieser Zeilen gibt der Kurs 1,60 % nach und im Tageschart ist eine große schwarze Kerze mit überdurchschnittlicher Volatilität zu sehen:

Auslöser für die heutigen Kursverluste dürften simpler Gewinnmitnahmen im extrem gutgelaufenen Aufwärtstrend sein. Immerhin hat die Aktie in den letzten Monaten 50 % zulegen können, wobei auch der langfristige Widerstandsbereich bei 21,64 EUR überwunden werden konnte. Mit den heutigen Kursverlusten hat dieser Aufwärtstrend zumindest auf kurzfristiger Ebene jedoch ein Ende. Im Chart liegt eine kurzfristige Topformation vor, aus der heraus es zu weiteren Korrekturverlusten kommen könnte. Neben den angesprochenen 21,64 EUR könnte es auch zu einem Pullback in Richtung 20,65 EUR kommen. Auf der anderen Seite sollte es jetzt nach Möglichkeit schon keinen Tagesschlusskurs oberhalb von 22,50 EUR mehr geben.

Keine Panik!

Trotz der sich kurzfristig eintrübenden Aussichten müssen Investoren in der freenet-Aktie zumindest noch nicht in Panik verfallen. Zunächst einmal sollte es sich bei den Kursverlusten lediglich um eine Korrektur auf die starken Gewinne der letzten Monate handeln. Zwar kam es in 2019 und 2020 ausgehend von 21,64 EUR zu auch großen Kursverlusten, soweit ist es momentan aber noch nicht, zumal der alte Widerstandsbereich aktuell deutlich überwunden wurde. Ganz aus den Augen sollte man dies jedoch nicht verlieren.

Fazit: Auf sehr kurzfristiger Ebene sehe ich die Freenet-Aktie momentan bärisch im Sinne einer Korrektur. Erholungen in Richtung 22,50 EUR könnte man für kurzfristige Verkäufe nutzen. Als mittelfristiger Investor hingegen würde mir diese Korrektur gelegen kommen, da man eventuell in den nächsten Tagen bzw. Wochen zu günstigeren Kursen wieder einsteigen kann. Noch ist es meiner Meinung nach aber nicht so weit.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)