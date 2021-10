Branchenweit erstes digitales 6-Farben-PCR-System erfüllt Marktanforderungen hinsichtlich höherer Leistung und Multiplex-Technologie

Stilla Technologies, der Anbieter von digitaler Multiplex-PCR, präsentiert zusammen mit Wissenschaftlern von SAGA Diagnostics ein digitales 24-plex-PCR-Assay, das auf dem Sechsfarbensystem naica® von Stilla generiert wurde. Zur Feier des globalen kommerziellen Erstauftritts der Plattform auf der virtuellen Jahrestagung der American Society of Human Genetics (ASHG) 2021 erläuterte Dr. Rémi Dangla, PhD, Mitbegründer und Chief Technology Officer von Stilla, zusammen mit Wissenschaftlern von SAGA Diagnostics, dem Fred Hutchinson Cancer Research Center und der Universität Athen die neuen Daten im Rahmen einer Gesprächsrunde zum Thema, wie eine äußerst empfindliche digitale Multiplex-PCR-Technologie komplexe genomische Daten in umsetzbare Erkenntnisse verwandeln kann, und zwar in einer ganzen Bandbreite von Forschungs- und klinischen Anwendungen.

Das naica®-Sechsfarbensystem ist das branchenweit erste digitale PCR-System mit sechs fluoreszierenden Kanälen, um Forschern und Klinikern die höchsten Multiplexing- und Erkennungskapazitäten bereitzustellen, die heute auf dem Markt verfügbar sind. Wissenschaftler nutzen die Technologie von Stilla bereits im Rahmen ihrer Forschungs- und Entdeckungsarbeit in breit gefächerten Anwendungen, darunter Zell- und Gentherapie, Krebs- und Flüssigbiopsiestudien, Erkennung von Infektionskrankheiten, einschließlich Erkennung von SARS-CoV-2-Varianten im Abwasser, sowie Lebensmittel- und Umwelttests. Weitere Informationen über das digitale 6-Farben-PCR-System erhalten Sie hier: www.stillatechnologies.com/6-color-dpcr.

„Moderne Genetik verlässt sich zunehmend auf komplexere Signaturen aus knapp bemessenen Proben, um Erkenntnisse über eine Vielfalt biologischer Ereignisse zu gewinnen, darunter Früh- und Resterkennung von Erkrankungen, Wirkmechanismen und Effizienz von Arzneimitteln in Patienten oder vollumfängliche Charakterisierung von Produkten, die in der Gen- und Zelltherapie eingesetzt werden. Aufbauend auf die bewährte Nutzerfreundlichkeit und Datentransparenz des Dreifarbensystems naica demokratisiert unser Sechsfarben-naica-System nun die digitale PCR und ermöglicht die weltweit leistungsstärkste Plattform ihrer Art“, so Dr. Dangla. „Von der Quantifizierung zirkulierender Tumorzellen (CTC) und zellfreier DNA (cfDNA) in Flüssigbiopsien für die Onkologie bis hin zur Erkennung geringer Mengen genetischer Varianten bei Infektionskrankheiten - digitale Multiplex-PCR ermöglicht das Parsen komplexer Genomikdaten, um praxisbezogene klinische Erkenntnisse auf der Ebene einzelner Patienten oder ganzer Bevölkerungen zu gewinnen.“

Angemeldete Teilnehmer der ASHG 2021 sind herzlich eingeladen, sich hier einzuloggen, um Dr. Dangla und andere Wissenschaftler von Stilla Technologies in den folgenden kommenden Sitzungen anzuhören:

Referent: Dr. Rémi Dangla, PhD, Mitbegründer und Chief Technology Officer

Thema : Democratizing digital PCR to bridge the gap between genomics data and genetics insights

Uhrzeit: 20. Oktober 2021, 09.00 Uhr EDT

Referentin: Dr. Kimberley Gutierrez, PhD, Field Applications und Scientific Support Manager

Thema: User-friendly high-plex digital PCR for absolute quantitation of genetic targets

Uhrzeit: 21. Oktober 2021, 12.00 Uhr EDT

Über Stilla Technologies

Stilla Technologies ist der Anbieter der digitalen Multiplex-PCR-Lösung, die komplexe genomische Daten in umsetzbare Erkenntnisse verwandelt und in einem breiten Spektrum von Forschungs- und klinischen Anwendungen zum Einsatz kommt, darunter Krebs- und Flüssigbiopsiestudien, Zell- und Gentherapien, Erkennung von Infektionskrankheiten sowie Lebensmittel- und Umwelttests. Die bahnbrechende Stilla-Lösung Crystal Digital PCR™, das naica®-System, ist das branchenweit erste digitale PCR-System mit sechs fluoreszierenden Kanälen, um Forschern und Klinikern die höchsten Multiplexing- und Erkennungskapazitäten bereitzustellen, die heute auf dem Markt verfügbar sind. Der US-Hauptsitz von Stilla befindet sich in Boston im US-Bundesstaat Massachusetts, der europäische Hauptsitz in Paris (Frankreich), und strategische Vertriebs- und Geschäftspartnerschaften bestehen in China. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.stillatechnologies.com und verbinden Sie sich mit Stilla auf Twitter, LinkedIn und YouTube.

