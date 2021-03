Für Mittwochabend geplanter Impfgipfel nach AstraZeneca-Stopp verschoben

Berlin (Reuters) - Nach dem Aussetzen des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca ist der für Mittwochabend geplante Impfgipfel von Bund und Ländern verschoben worden.

Zunächst solle eine Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zu dem Vakzin abgewartet werden, teilte ein Regierungssprecher am Dienstag mit. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten wollten eigentlich über die Einbeziehung von Hausärzten in die Impfkampagne beraten, um diese schneller voranzubringen. Die vorsorgliche Aussetzung des AstraZeneca-Vakzins wirft diese aber nun zurück. Berichte über Blutgerinnsel als mögliche Folge einer Impfung mit dem Präparat hatten eine Diskussion über die Sicherheit ausgelöst. Zahlreiche Länder stoppten daher die Verimpfung von AstraZeneca, darunter Italien und Frankreich. Die EMA will am Donnerstag darüber beraten.

Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am Montag zu der Aussetzung von AstraZeneca erklärt. Der britisch-schwedische Pharmakonzern erklärte, kein erhöhtes Risiko von Blutgerinnseln in Zusammenhang mit dem Mittel zu sehen.

Dem Epidemiologen des Robert-Koch-Instituts (RKI), Dirk Brockmann, zufolge befindet sich Deutschland wieder in einem exponentiellem Wachstum. "Wir sind genau in der Flanke der dritten Welle. Da gibt es gar nichts mehr zu diskutieren", sagte er in der ARD. In diese Flanke herein sei gelockert worden und das habe dieses exponentielle Wachstum beschleunigt, das es bereits durch die neue britische Virusvariante B117 gegeben habe. Das RKI meldete 5480 Neuinfektionen. Das sind 1228 Fälle mehr als am Dienstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Vergleich zum Vortag leicht auf 83,7 von 83, vor einer Woche lag sie bei 67,5. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 238 weitere Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben.