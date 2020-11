Fxview.com platziert sich unter den Top-75.000-Webseiten der Welt

Fxview.com, ein führender FX- und CFD-Anbieter, hat einen bedeutenden Meilenstein mit seiner Platzierung unter den Top-75.000-Webseiten laut Alexa erreicht. Der Platz wurde in weniger als zwei Monaten erzielt, nachdem Charlgate Ltd seine auf Einzelhandel basierenden Dienstleistungen auf fxview.com neu eingeführt hat.

Mit über 600.000 monatlichen Nutzern (Unique Users), 11 Millionen monatlichen Seitenaufrufen und mehr als 30.000 Followern auf Facebook bietet fxview.com Multi-Asset-Handelsdienstleistungen für Nutzer im europäischen Wirtschaftsraum an.

„Fxview arbeitet hart daran, die beste Handelserfahrung für seine Kunden zu bieten, indem es ihnen bahnbrechende Handelsinstrumente, mehrere Handelsplattformen und Handelsbedingungen anbietet, auf die nur institutionelle Kunden Zugriff haben“, sagte Sarvjeet Singh Virk, Managing Director Finvasia Group, die kürzlich Anteile an dem Unternehmen erworben hat.

„Es ist wirklich beeindruckend zu sehen, dass die Webseite unter den Nutzern lediglich zwei Monate, nachdem wir unsere Dienstleistungen unter der neuen URL neu eingeführt haben, an Beliebtheit gewonnen hat. Dieses Ranking ist ein starker Indikator der Anerkennung seitens unserer Kunden unserer Bemühungen, ihnen die besten Produkte und Dienstleistungen der Branche zu bieten“, sagte Sandeep Samra, Head of Marketing.

Fxview.com ist ein technologiegetriebener Vermittler, der Preisgestaltung, mächtige Plattformen, Ausführungsgeschwindigkeit, Produktpalette, Kundensupport und Marktanalyse vereint, um Produkte und Dienstleistungen für seine Kunden zu schaffen.

Alexa ist ein Unternehmen von Amazon, das Millionen von Webseiten global anhand ihrer Beliebtheit einstuft, indem es sich die durchschnittlichen täglichen Besucher und die Zahl der Seitenaufrufe einer Webseite ansieht. Je niedriger der Alexa-Rang ist, desto beliebter ist die Webseite.

Über Fxview

Mit Sitz in Limassol, Zypern, ist fxview.com (im Besitz und betrieben von Charlgate Ltd) im Rahmen der Europäischen Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFid) tätig, wird von CySec unter der Lizenz 367/18 seit 2018 reguliert und ist ein Mitglied des Investor Compensation Fund (ICF, Einlagensicherungsfond).

Fxview.com ist zudem bei der Financial Conduct Authority – FCA ( 850138) des Vereinigten Königreichs, der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin ( 157125), der französichen Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution – ACPR ( 85051), der italienischen Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – CONSOB ( 5151), der spanischen Comisión Nacional de Mercado de Valores – CNVM ( 4892) und der norwegischen Finanstilsynet – ( FT00118545) eingetragen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Medien

Name: Sandeep Samra

E-Mail: media@fxview.com



Tel: +35725251100