GAMESTOP - Zweistellige Verluste nach Zahlen

Gamestop Corp. - WKN: A0HGDX - ISIN: US36467W1099 - Kurs: 14,310 $ (NYSE)

Gamestop, die bekannte Einzelhandelskette für Computerspiele und Unterhaltungssoftware, hat gestern nach Börsenschluss die Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal bekannt gegeben. Der Umsatz fiel gegenüber dem Vorjahresquartal um 30,2 % auf 1,00 Mrd. USD. Damit verfehlten die Verantwortlichen die Markterwartung von 1,09 Mrd. USD. Mit einem Verlust von 0,53 USD je Aktie toppte Gamestop die Schätzung der Analysten eines Verlusts von 0,85 USD allerdings deutlich. Gar nicht gut am Markt kommt an, dass das Unternehmen wohl eine Kapitalerhöhung plant. Analysten und Investoren hatten hier bis dato das komplette Gegenteil erwartet, nämlich dass das Management weiter Aktien am Markt aufkauft.

Die Meldung überrascht also viele, anders ist der heutige Abverkauf nicht zu erklären. Ende Oktober beliefen sich die Cashreserven von Gamestop auf über 600 Mio. USD, was sich sehen lassen kann. Die Schuldenseite ist aber wohl das Problem. Die Kurzfrist-Schulden türmen sich auf 270 Mio. USD, die Langfristschulden auf 216 Mio. USD. 125 Mio. USD davon entfallen auf ein Schuldscheindarlehen, das mit 6,75 % verzinst ist und im kommenden Jahr fällig wird. Dieses Darlehen möchte Gamestop vorzeitig ablösen.

Analysten erwarten den operativen Turnaround bei Gamestop erst im kommenden Jahr mit einem Gewinn von 0,10 USD je Aktie. Die Aktie bleibt fundamental also durchaus ein Problemfall.

Aus charttechnischer Sicht ist dagegen alles im Lot. Der mittelfristige Trend zeigt aufwärts, der heutige Kursrutsch führt die Aktie in die Nähe des Ausbruchslevels bei 12,93 USD und des EMA50 zurück. Spätestens dort müssen die Anleger den Wertaber stabilisieren, um eine Erholung in Richtung der Abrisskante um 15,90 USD möglich werden zu lassen. Unterhalb dieser Marke werden dagegen Abgaben in Richtung 10,36 USD wahrscheinlich.

Elliott-Wellen-Theorie hoch 4: Mit Tiedje XXL profitieren Sie maximal von André Tiedjes legendären Prognosen. Sichern Sie sich seine 4 Trading-Services PLUS exklusive DAX-Aktien-Analysen in einem Paket. Natürlich zum absoluten Vorzugspreis. Jetzt Tiedje XXL abonnieren!

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 6,47 5,54 5,88 Ergebnis je Aktie in USD -5,38 -3,19 0,10 KGV - - 132 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Gamestop-Aktie

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)