GEA GROUP - Das sieht konstruktiv aus

Einsteigerwissen: Flaggenformation So genannte Flaggenformationen sind gegen den übergeordneten Trend gerichtete Konsolidierungsmuster. Im Gegensatz zur übergeordneten Trendbewegung - die in der Regel sehr dynamisch verläuft - sind diese Kursmuster eher träge und zäh. Werden Sie dann jedoch in Trendrichtung aufgelöst, erfolgt oft der nächste Bewegungsschub in Richtung des übergeordneten Trends.