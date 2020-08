GEA GROUP - Das wird spannend

GEA Group AG - WKN: 660200 - ISIN: DE0006602006 - Kurs: 31,320 € (XETRA)

GEA erzielt im 2. Quartal einen Umsatz von 1,17 Mrd. EUR (VJ: 1,25 Mrd. EUR; vorläufig: 1,17 Mrd. EUR), einen Auftragseingang von 1,03 Mrd. EUR (VJ: 1,15 Mrd. EUR, vorläufig: 1,03 Mrd. EUR), ein Ebitda von 140,4 Mio. EUR (VJ: 111,2 Mio. EUR, vorläufig: 140,4 Mio. EUR) und ein Konzernergebnis von 45,2 Mio. EUR (VJ: 25,4 Mio. EUR). Das 2. Halbjahr wird dem Management zufolge "herausfordernd bleiben".

Quelle: Guidants News

Die Aktie von Gea Group markierte im August 2018 ein Allzeithoch bei 50,17 EUR. Nach einer kleinen Topbildung kam es zu einer langen und starken Abwärtsbewegung, die am 19. März 2020 zu einem Tief bei 13,16 EUR führte. Damit notierte der Wert kurzzeitig unter dem langfristigen Aufwärtstrend seit dem Jahr 2001, erholte sich aber schnell wieder darüber.

Seitdem befindet sich die Aktie in einer starken Rally. Am 05. Juni scheiterte sie zwar noch am Abwärtstrend seit dem Jahr 2018, aber 08. Juni gelang der Ausbruch über diesen Trend. Nach einem Hoch bei 33,70 EUR setzte der Wert zuletzt wieder etwas zurück. Aber in den letzten beiden Tagen stabilisierte er sich wieder am Hoch aus dem Juni bei 29,96 EUR und damit knapp über dem gebrochenen längerfristigen Abwärtstrend.

Die erste Reaktion auf die aktuellen Zahlen fällt moderat aus. Die Aktie notiert vorbörslich gegen 8.50 Uhr mit knapp 0,70 % im Plus.

Rücksetzer schon beendet?

Kurzfristig kann die Aktie der Gea Group in Richtung ihres bisherigen Rallyhochs bei 33,70 EUR ansteigen. Ein Ausbruch darüber würde den Weg in Richtung 38 EUR frei machen. Sollte der Wert allerdings wieder in den gebrochenen Abwärtstrend, der heute bei ca. 29,08 EUR liegt, zurückfallen, würde sich das Chartbild deutlich verschlechtern. In diesem Fall wäre mit Abgaben in Richtung 25,99 EUR zu rechnen.

Gea

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)