GEA GROUP - Pullback als Vorbereitung für nächsten Kurssprung

GEA Group AG - WKN: 660200 - ISIN: DE0006602006 - Kurs: 30,750 € (XETRA)

Anfang Juni überwand die Aktie der GEA Group den mittelfristigen, bis ins Jahr 2016 zurückreichenden Abwärtstrend und übersprang kurze Zeit später auch das Hoch des Jahres 2019 bei 30,32 EUR. Damit setzte sich der bei 13,16 EUR begonnene Aufwärtstrend fort, der sich bis dahin höchst erfolgreich gegen den vorherigen Corona-Crash hatte stemmen können.

Pullback läuft und hat Spielraum auf der Unterseite

Nach einem Anstieg auf ein neues Verlaufshoch bei 33,68 EUR stoppte die Kaufwelle allerdings und ging in eine Pullbackbewegung an das alte Hoch bei 30,32 EUR über. Diese Marke konnte bislang verteidigt werden.

Aber auch ein Unterschreiten der Unterstützung wäre noch nicht problematisch, da bei 29,50 EUR noch das Kursziel einer bullischen Korrekturformation in Form eines Running Flat und bei 28,97 EUR das 61,8 %-Retracement der letzten Aufwärtsbewegung als markante Unterstützungen im Markt liegen.

Erst bei einem Bruch der 28,97 EUR-Marke müsste man von einem vorläufigen Ende der Rally und einer stärkeren Korrektur bis 26,00 EUR und darunter ggf. bis 24,70 EUR rechnen.

Aufwärtstrend weiter intakt

Noch ist es aber längst nicht so weit und der Pullback in vollem Gange. Ausgehend vom Bereich der nahen Unterstützungen könnte der Wert nämlich direkt an die vorherige Rallyphase anknüpfen und mit einem Ausbruch über den Zwischenwiderstand bei 32,30 EUR ein erstes Kaufsignal liefern. Ein anschließender Anstieg über das Hoch bei 33,68 EUR würde Potenzial bis 36,00 EUR eröffnen. Darüber wäre bereits der Weg bis 39,50 EUR frei.

GEA Group Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)