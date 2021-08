Geldbetrag oder Anzahl: Worauf du beim Aktienkauf setzen solltest

Der Aktienkauf erfordert natürlich eine Menge Entscheidungen. Beispielsweise, auf welches Unternehmen man setzen sollte. Alleine diese Frage kann häufig diskutiert werden. Aber auch, welche Aktie zu welchem Preis eine spannende Chance ist.

Im eigentlichen Sinne sind wir dabei bereits bei unserem heutigen Thema. Nämlich: Worauf soll man beim Aktienkauf setzen? Auf den Geldbetrag, den man investieren möchte? Oder die Anzahl der Aktien, die man gerne hätte. Im Endeffekt bedingt der Preis die Anzahl. Trotzdem ist die Entscheidung eine, die man durchaus bewusst treffen kann.

Aktienkauf: Geldbetrag häufig im Fokus

Wenn es um den Aktienkauf geht, so steht der Geldbetrag sehr häufig im Fokus. In der Regel möchte man beispielsweise 1.000 Euro in Aktie X investieren. Oder aber weitere 1.500 Euro in Aktie Y. Kommt dir das Schema bekannt vor? Ganz ehrlich: Mir auch.

Ohne Zweifel ist das ein Weg, wie man bestimmte Dinge solide steuern kann. Beispielsweise die Allokation im eigenen Depot. Wer sich eher auf den Geldbetrag konzentriert, der trifft bewusste Entscheidungen, wo man welchen Einsatz tätigen möchte. Sowie auch, wie stark das initiale Gewicht einer Aktie im Depot sein soll. Insofern ist dieser Fokus nur verständlich für mich.

Allerdings gibt es gerade hier gewisse Grenzen. Nicht nur, dass einzelne Aktien sehr teuer sein können. Nein, sondern auch, was die Menge angeht. Wenn man beispielsweise 1.000 Euro in eine Aktie investieren möchte, die mit 100 Euro bewertet wird, könnte man zehn Anteilsscheine kaufen. Bei einem gestiegenen Aktienkurs von 125 Euro sind es hingegen nur noch acht Anteilsscheine. Das könnte die Chance beim Aktienkauf womöglich geringer werden lassen. Man besitzt als Investor schließlich weniger Anteilsscheine.

Fokus auf die Aktienanzahl …?

Trotzdem bin ich geneigt zu behaupten, dass der Geldbetrag beim Aktienkauf sehr häufig die dominante Rolle spielt. Vielleicht sogar sollte. Es geht schließlich in erster Linie um Geld und die mengenmäßige Allokation und Diversifikation. Das sind ohne Zweifel wichtige Entscheidungsfaktoren für das Investieren in die eine oder andere Position.

Es gibt, wie so häufig, aber auch hier gewisse Grenzen. Wenn man beispielsweise möchte, dass einem Aktie X einen Geldbetrag Y an Dividende auszahlt, sollte man die Aktienanzahl in den Vordergrund stellen. Möglicherweise, weil man hier starke, zuverlässige Dividenden auf absehbare Zeit für das eigene passive Einkommen wittert. Und die investierte Summe dafür eher eine untergeordnete Rolle spielt. Mit diesem Blick ist beim Aktienkauf eher die Anzahl der Anteilsscheine entscheidend, um seine Ziele zu erreichen.

Sei daher vielleicht ein wenig flexibel, was die Entscheidung angeht. Oder halte beim Aktienkauf zumindest verschiedene Faktoren je nach Ziel parat. Wobei ich zugegebenermaßen sehr häufig doch eher nach dem Geldbetrag entscheide. Und nicht unbedingt nach der Anzahl der Aktien, die ich kaufe.

