Gewerkschaftsnahe Forscher setzen trotz Corona auf kräftigen Aufschwung 2021

Berlin (Reuters) - Trotz des verlängerten Lockdowns wird sich die Wirtschaft dieses Jahr nach Ansicht der Ökonomen des gewerkschaftsnahen Instituts IMK kräftig erholen.

Die Düsseldorfer Volkswirte sagen für 2021 ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 4,9 Prozent voraus. Sie sind damit wesentlich optimistischer als beispielsweise die Wirtschaftsweisen, die nur ein Plus von 3,1 Prozent prognostizieren.

Treibende Kräfte des Wachstums sind laut IMK in diesem Jahr der sehr dynamische Außenhandel und der private Konsum: Letzterer werde in Schwung kommen, wenn Einschränkungen gelockert würden und die Verbraucher das in der Krise angesparte Geld ausgeben könnten. Auch Investitionen liefern voraussichtlich spürbare positive Impulse, wie sich aus der Prognose des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung ergibt.

"Medizinisch ist die Corona-Pandemie leider längst noch nicht besiegt und damit bleiben Risiken. Aber ökonomisch stehen die Zeichen nach dem harten Jahr 2020 erst einmal auf Entspannung", so der wissenschaftliche Direktor des IMK, Sebastian Dullien.