GIANT Protocol erschließt 5 Mio. US-Dollar in von CoinFund geführter Seed-Finanzierungsrunde

Ehemaliger CEO von HackerOne wird COO und Mitgründer bei GIANT

GIANT Protocol, ein zukunftsweisendes Web3-Protokoll für die Dezentralisierung und Demokratisierung des Zugangs zum Internet und zu Finanzdienstleistungen, gibt erfreut bekannt, dass es in einer Seed-Finanzierungsrunde unter der Leitung des Pioniers für Blockchain-Investitionen, CoinFund, 5 Mio. US-Dollar eingeworben hat, und dies mit der zusätzlichen Beteiligung weiterer erstklassiger Blockchain-Investoren wie Blockchange, Gumi Cryptos, Entheos Ventures, Argonautic Ventures und Bronco Fund. Die Runde war überzeichnet.

GIANT Protocol Team: Left to Right: Merijn Terheggen COO and Co Founder (left), Suruchi Gupta CEO and Founder (center), Jinesh Doshi, Founding Engineer (right) (Photo: Business Wire)

GIANT (Global Internet Access Network Token) Protocol wurde mit dem Ziel gegründet, eine dezentralisierte Konnektivitätswirtschaft zu schaffen, die zahlreiche Herausforderungen in der Telekommunikationsbranche bewältigen kann. Die tokenbasierte Bandbreitenplattform ermöglicht es jedem, der ein Mobiltelefon besitzt, Zugang zum Internet zu erhalten und Vergütungen auf der Grundlage seiner Konnektivität zu generieren. GIANT Protocol befindet sich in einem hochentwickelten Stadium, verfügt über ein erfahrenes Gründerteam und ein gut etabliertes Netzwerk in der Telekommunikationsbranche.

Suruchi Gupta, Mitbegründer und CEO von GIANT, dazu: „Wir bei GIANT glauben, dass Internetzugang ein grundlegendes Menschenrecht ist und dass ein Internet, das für alle funktioniert, nur gemeinsam aufgebaut werden kann. Wir stehen noch am Anfang unserer Wegstrecke, aber wir sind stolz, dass wir die Unterstützung von erstklassigen Investoren erhalten haben, die das Problem, das wir mit GIANT lösen wollen, grundlegend verstehen.“

Jake Brukhman, Gründer und CEO von CoinFund, merkte an: „Telekommunikationsnetze waren in der Vergangenheit eher lokal ausgerichtet, doch unser Leben ist internationaler und vernetzter geworden. Überall auf der Welt suchen die Kunden nach besseren Telekommunikationsdienstleistungen. GIANT bringt die Welt voran, indem es eine neue globale Konnektivitätswirtschaft etabliert.“

Jake Brukhman weiter: „Als strategischer Fonds ist CoinFund grundlegend bestrebt, der beste Partner für Blockchain-Unternehmen im Frühstadium zu sein. Suruchi ist ein Shootingstar in der Welt der Technologie und das Unternehmen arbeitet zudem mit einigen der erfahrensten und renommiertesten Technologieführern der Branche zusammen, um diese Idee in einen praktischen Nutzen auf der ganzen Welt zu transformieren. GIANT hat sich auf einzigartige Weise verpflichtet, Bandbreite in einen digitalen Vermögenswert umzuwandeln, der als Währung genutzt werden kann, und wir sind sehr erfreut, dass wir dieses innovative Team bei der weiteren Entwicklung seines Global Internet Access Network Token unterstützen dürfen.“

Im Rahmen der Entwicklung von GIANT hat das Projekt auch ein erstklassiges Team von Führungskräften zusammengestellt, die zuvor unter anderen bei Juniper, Salesforce, HackerOne, Roku und Mobile365 tätig waren. Das Team hat in der Vergangenheit gemeinsam mehr als 200 Mio. US-Dollar akquiriert und einen Wert von mehr als 10 Mrd. US-Dollar geschaffen.

Merijn Terheggen, Mitbegründer und COO, verfügt über eine langjährige Erfahrung im Aufbau von Startups. Bevor sie als Mitgründerin zu GIANT kam, war Merijn Terheggen Mitgründerin und CEO von HackerOne. HackerOne ist die führende und nach wie vor schnell wachsende Bug-Bounty-Plattform, die bisher 110 Millionen Dollar an Finanzmitteln aufgebracht hat, etwa 350 Mitarbeiter beschäftigt und 2 Millionen Hacker zählt, die Hunderttausende von schwerwiegenden Sicherheitslücken in Tausenden von großen Unternehmen, Regierungen und Banken gefunden und gemeldet haben.

Merijn Terheggen führte aus: „HackerOne entstand aus dem Wunsch heraus, Menschen zusammenzuführen, die im Bereich der Sicherheit arbeiten, und die Kreativität sowie den Einfallsreichtum von Menschen freizusetzen, die versuchen, Hindernisse zu überwinden. Der Kernpunkt war für uns immer die Gemeinschaft und die Zusammenarbeit sowie die Honorierung von Kreativität und Leistung. GIANT hebt diese Philosophie durch die Nutzung der Blockchain auf eine ganz neue Ebene. Während das Ziel von HackerOne darin besteht, die Welt in die Lage zu versetzen, ein sichereres Internet aufzubauen, erweitert GIANT diese Mission, indem es darauf hinzielt, die Welt in die Lage zu versetzen, eine digitale Infrastruktur aufzubauen, die die Menschheit in den kommenden Jahrzehnten benötigen wird. Und natürlich ist diese Infrastruktur dezentralisiert, demokratisiert, für jeden zugänglich und im Besitz von jedem. Es ist mir eine Ehre, mit Suruchi und dem Team an dieser Aufgabe zu arbeiten.“

