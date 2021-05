GlobalLogic erhielt Kubernetes auf Microsoft Azure für fortgeschrittene Spezialisierung

GlobalLogic Inc., ein führendes Unternehmen im Bereich Digital Product Engineering, gab heute bekannt, für seine fortgeschrittene Spezialisierung Kubernetes auf Microsoft Azure erhalten zu haben. Damit werden die fundierte Kompetenz eines Lösungspartners, seine umfassende Erfahrung und bewährte Expertise beim Einsatz und der Verwaltung der Produktionsauslastung in der Cloud mittels Containern sowie die Verwaltung von gehosteten Kubernetes-Umgebungen in Microsoft Azure validiert. GlobalLogic baute diese besondere Fähigkeit aus, um mit dem wachsenden Bedarf seiner Kunden nach einem robusten, skalierbaren System zur Container-Orchestrierung Schritt zu halten, das deren Weg in die digitale Transformierung unterstützen kann.

Nur Partner, die strenge Kriterien für Kundenerfolg und die Ausbildung ihres Personals erfüllen und weiterhin ein Audit einer Drittpartei zur Nutzung und zur Praxis der Verwaltung ihrer Container-basierten Arbeitslast erfolgreich abschließen, können sich die Kubernetes auf Azure für fortgeschrittene Spezialisierung verdienen.

Von mehr als 75 % der weltweiten Organisationen, die erwartungsgemäß bis 2022 in der Produktion containerisierte Anwendungen laufen lassen, suchen viele nach einem Partner mit fortgeschrittenen Fähigkeiten, um ihre bestehenden containerisierten Arbeitslasten in die Cloud zu übertragen oder sie bei der Entwicklung Cloud-nativer Anwendungen mit Container-Technologien, DevOps-Mustern und einem Ansatz mit Microservices zu unterstützen.

Kubernetes ist eine tragbare, erweiterbare Open-Source-Plattform für die Verwaltung containerisierter Arbeitslasten und Dienstleistungen über virtuelle Geräte hinweg. Sie ermöglicht sowohl eine deklarative Konfiguration als auch Automation und optimiert gleichzeitig die erforderliche Rechenleistung. Insgesamt vereinfachen diese Leistungsmerkmale die Migration in die Cloud, verkürzen die Zyklen der Software-Entwicklung und verringern, zusammen mit weiteren Vorteilen, die Kosten für die Cloud.

Überwacht durch die Cloud Native Computing Foundation (CNCF) nimmt die Popularität von Kubernetes rasch zu. Im März 2020 gab die Organisation ihre Ergebnisse für die Umfrage 2019 bekannt, in der nach der Befragung von mehr als 1300 Adressaten Cloud-native Annahmetrends bewertet wurden. Die Container-Nutzung selbst stieg 2019 auf 84 Prozent an – ein Sprung von 15 Prozent seit 2018. Von Bedeutung ist, dass 78 Prozent der Befragten Kubernetes in der Produktion verwenden.

„Die sauber abgestimmte Orchestrierung von Containern ist für moderne, digitale Geschäftsmodelle eine notwendige Funktion – insbesondere bei Verwendung als Rechenwerkzeug, das wir intelligent zusammen mit Microservice-Architekturen verwenden können, um Plattformen konsequenter zu optimieren“, sagte Raja Renganathan, SVP und GM, Cloud Engineering bei GlobalLogic. „Die klaren Vorteile von Kubernetes in einer Microsoft Azure Umgebung gewinnen zunehmend an Bedeutung, nun da wir weltweite Marken dabei unterstützen, spannende neue Produkte und Dienstleistungen, die neue Gewinnströme versprechen, zu entwerfen, zu entwickeln und auf den Markt zu bringen.“

Rodney Clark, Corporate Vice President, Global Partner Solutions, Channel Sales und Channel Chief von Microsoft, fügte hinzu: „Die Kubernetes auf Microsoft Azure für fortgeschrittene Spezialisierung stellen die Partner besonders heraus, die als die fähigsten betrachtet werden können, wenn es darum geht, containerisierte Anwendungen auf Azure zu nutzen und zu verwalten.“ GlobalLogic wies klar nach, dass es sowohl über die Fähigkeiten als auch über die Erfahrung verfügt, um für Kunden mit Azure die branchenbesten cloud-nativen Kapazitäten zu liefern.

Nützliche Links

GlobalLogic: http://www.globallogic.com



LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/globallogic/



Facebook: https://www.facebook.com/GlobalLogic/



Twitter: https://twitter.com/GlobalLogic

Über GlobalLogic

GlobalLogic (www.globallogic.com) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Produktentwicklung. Wir helfen unseren Kunden, innovative Produkte, Plattformen und digitale Erlebnisse für die Welt von heute zu entwickeln. Durch die Integration von strategischem Design, komplexer Technik und vertikalen Branchenkenntnissen zeigen wir unseren Kunden auf, welche Möglichkeiten sich ihnen bieten, und beschleunigen ihren Übergang in die digitale Geschäftswelt von morgen. Mit Hauptsitz im Silicon Valley betreibt GlobalLogic weltweit Zentren für Design und Engineering und stellt Kunden aus der Kommunikations-, Finanzdienstleistungs-, Automobil-, Gesundheits-, Technologie-, Medien- und Unterhaltungs-, Fertigungs- und Halbleiterindustrie umfassendes Know-how zur Verfügung.

GlobalLogic ist eine Handelsmarke von GlobalLogic. Alle anderen Marken, Produkte oder Dienstleistungsnamen sind oder können Marken oder Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210505006127/de/

GlobalLogic, Inc. (Global)

Heather Ailara

211 Communications

+1 973 567 6040

heather@211comms.com