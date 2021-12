GlobalLogic gibt Partnerschaft mit Cybereason zur Entwicklung fortschrittlicher, intelligenter Cyberschutzlösungen bekannt

Die mehrjährige Partnerschaft, die sich auf die Sicherheit von Endgeräten bis hin zur Cloud erstreckt, verdeutlicht die weltweite Nachfrage nach innovativen, vorausschauenden Lösungen, die während der Pandemie in großem Umfang eingesetzt werden

GlobalLogic Inc., ein Unternehmen der Hitachi-Gruppe und führender Anbieter im Bereich Digital Engineering, gab heute bekannt, dass es von Cybereason, dem führenden Anbieter im Bereich des Schutzes vor betriebsbezogenen Angriffen, mit der Entwicklung seiner Cybersicherheitsplattform und -services der nächsten Generation beauftragt wurde. Der zukunftsweisende Angriffsschutz von Cybereason wird von Großunternehmen, Regierungen und großen Cloud-Anbietern weltweit eingesetzt und erstreckt sich auf Endgeräte, das Unternehmen, die Cloud und überall dort, wo die Verteidigung gegen Cyber-Kriminelle stattfindet. Die Zusammenarbeit stützt sich auf das umfangreiche und fundierte Fachwissen von GlobalLogic im Bereich der Software für Sicherheit und Datenmanagement über Geräte hinweg bis hin zur Cloud, einschließlich der Integration fortschrittlicher künstlicher Intelligenz (KI).

Das Programm ist eines der größten, das GlobalLogic bisher in diesem Bereich erhalten hat. Es erfordert eine schnelle Skalierung hin zu Hunderten von spezialisierten Ingenieuren, die den Entwicklungsplan von Cybereason im Laufe des nächsten Jahres unterstützen. Dieser Programmumfang verdeutlicht den Bedarf des Marktes an einer stärkeren und besseren Cybersicherheit, da die Nutzung von Clouds, Netzwerkerweiterungen und anderen Technologien ihren Aufwärtstrend fortsetzt und während der Pandemie stark anstieg.

„Cyber-Bedrohungen sind in den letzten Jahren deutlich zahlreicher und ausgefeilter geworden. Wir sind in Bereichen, die mit herkömmlichen Sicherheitslösungen nicht ausreichend geschützt werden können – dem Netzwerk und der Cloud – deutlich verwundbarer geworden“, sagt Rajaram Radhakrishnan, CRO bei GlobalLogic. „GlobalLogic ist seit mehr als einem Jahrzehnt im Bereich der Cybersicherheit tätig und verfügt über die nötige Erfahrung, um auf komplexe Anforderungen einzugehen. Cybereason ist ein hervorragendes Beispiel für einen innovativen Anbieter, der bahnbrechende Schutzlösungen entwickelt und neu definiert, was Schutz in Behördenqualität sein kann. Wir fühlen uns geehrt, nun ein Teil ihres Teams zu sein.“

Cybereason bietet den umfassendsten Schutz, der derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Das Unternehmen analysiert mehr als 23 Billionen sicherheitsrelevante Ereignisse pro Woche – fünfmal mehr als jede andere Lösung auf dem Markt. Mit seiner patentierten „Malicious Operations (MalOps™)“-Engine deckt Cybereason die gesamte Angriffshistorie für jedes Gerät, jede Benutzeridentität, jede Anwendung und jeden Cloud-Einsatz auf. Eine der zentralen Lösungen von Cybereason, die diese Fähigkeit bietet, ist die Extended Detection and Response (XDR)-Lösung – ein einheitliches Erkennungs- und Reaktionstool, das bösartige Prozesse über den gesamten IT-Stack hinweg vereitelt. XDR ist eine von mehreren fortschrittlichen Technologien, die das Team von GlobalLogic im Rahmen der Partnerschaft mit Cybereason weiterentwickeln und ausbauen wird.

„Der auf den operativen Betrieb ausgerichtete Sicherheitsansatz von Cybereason hilft bei der Bekämpfung ausgefeilter und beständiger Bedrohungen für ihre Organisationen. Während bei anderen Unternehmen die Sicherheitsanalysten nur Alarmmeldungen nachjagen, ohne wertvolle Erkenntnisse zu liefern, hilft Cybereason Organisationen weltweit dabei, unsere preisgekrönte Technologie tagtäglich zu nutzen, um Angreifer zu übertrumpfen und ihnen zuvorzukommen“, sagte Sam Curry, Chief Security Officer bei Cybereason. „Die Erfolgsbilanz von GlobalLogic, die Reaktionsfähigkeit und der kooperative Ansatz im Bereich Forschung und Entwicklung waren die wichtigsten Faktoren für die Entscheidung, unsere Partnerschaft einzugehen. Gemeinsam werden wir zukunftsweisende Cyber-Defense-Lösungen anbieten, die Technologieanwendern zu einer besseren Kontrolle ihrer sensiblen Daten und Abläufe verhelfen – ganz gleich, wo sie sich befinden.“

