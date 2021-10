Graylog kündigt Sicherheitslösung mit ML-basierter Anomalieerkennung an

Graylog Security kombiniert SIEM-, UEBA- und Anomalieerkennungsfunktionen, um Sicherheitsteams eine überlegene Cybersecurity-Plattform bereitzustellen

Graylog, ein weltweiter Anbieter von Log-Management- und SIEM-Lösungen der nächsten Generation, stellt heute, am Donnerstag, den 21. Oktober, Graylog Security auf seiner jährlichen Anwenderkonferenz, Graylog GO, vor.

Die skalierbare, flexible Cybersecurity-Plattform von Graylog wurde entwickelt, um die Herausforderungen des Security Information & Event Management (SIEM) zu überwinden, und erleichtert und beschleunigt die Arbeit von Sicherheitsanalysten. Über die SIEM-, Anomalieerkennungs- und User Entity Behavior Analytics (UEBA)-Funktionen steigert die Sicherheitslösung von Graylog bei Sicherheitsteams noch mehr das Vertrauen, Produktivität und Expertise, auftretende Risiken aufgrund von Insider-Bedrohungen, Angriffe mit Zugangsdaten und andere Cyber-Bedrohungen zu mindern.

„Zu oft haben Sicherheitsanalysten mit SIEM- und Log-Management-Lösungen zu kämpfen, die komplex, langsam, laut, starr, nicht skalierbar und teuer sind“, sagt Andy Grolnick, CEO von Graylog. „Graylog Security überwindet diese langjährigen Herausforderungen und zeigt den richtigen Weg zum Sicherheitserfolg.“

Dies wird durch Untersuchungen untermauert, die zeigen, dass viele Systeme weiterhin unüberwacht sind und dass aufgrund der Überforderung der Sicherheitsanalysten im Durchschnitt 37 % der Sicherheitswarnungen nicht nachgegangen werden. (Voice of the Enterprise: Information Security, Vendor Evaluations Advisory Report, 451 Research, veröffentlicht am 8. Oktober 2021)

Für Sicherheitsexperten, die eine Technologie benötigen, die ihre Arbeit einfacher und nicht komplexer macht, bietet Graylog Security eine überlegene Benutzererfahrung, die sich an Kundenumgebungen anpasst und mit dem Unternehmenswachstum Schritt hält.

Graylog Security bietet:

Über 90 % weniger falsch positive Sicherheitswarnungen durch UEBA/Anomalieerkennung

Über 50 vorgefertigte Sicherheitsszenarien auf der Grundlage von MITRE ATT&CK und Intelligence Community-Standards sowie reale Beispiele für Angriffe

Branchenführende Implementierungszeiten mit einer Machine-Learning Engine, die sich selbst mit einem historischen Datenbestand von nur 7 Tagen trainiert und sich im Laufe der Zeit ohne manuelle Abstimmung verbessert

Benutzerfreundliche Untersuchungsfunktionen gepaart mit der blitzschnellen Suchmaschine von Graylog, um der Ursache auf den Grund zu gehen und Sicherheitsrisiken in Minuten oder Stunden zu beseitigen, statt in Wochen oder Monaten

Risikomodelle, die Metriken dynamisch ermitteln und sich an ein Unternehmen und seine Prioritäten anpassen zur Sicherstellung, dass die kritischsten Alarme zuerst behandelt werden

Integration mit SOAR-Plattformen (Security Orchestration, Automation, and Response)

Mit seiner Benutzerfreundlichkeit, Schnelligkeit und proaktiven Sicherheit, die auf- und abwärts skaliert werden kann, sowie eingebaute Expertise, die die Notwendigkeit und die Kosten für die Einstellung eines promovierten Datenwissenschaftlers überflüssig macht, ist Graylog Security die ideale Lösung für diejenigen, die sich neu im SIEM-Bereich bewegen oder die von ihren aktuellen SIEM-Angeboten frustriert sind.

Graylog Security kann direkt über Graylog oder über das Graylog Partnernetzwerk erworben werden, das Sicherheitsexperten auf der ganzen Welt dabei hilft, Graylog optimal zu nutzen.

ÜBER GRAYLOG

Log-Management richtig gemacht. Graylog ist eine preisgekrönte, zentralisierte Log-Management-Lösung, die in mehr als 50.000 Installationen weltweit Einsatz findet. Sie ist bei der Erfassung, Speicherung und Echtzeit-Analyse von Terabytes an Maschinendaten auf Geschwindigkeit und Skalierbarkeit ausgelegt. Graylog wurde speziell für moderne Log-Analysen entwickelt, um eine bessere Benutzererfahrung mit einer kosteneffektiven und flexiblen Architektur zu bieten. Hunderttausende von Benutzern können mit Graylog täglich ihre Daten untersuchen, um Probleme in den Bereichen Sicherheit, Compliance, Betrieb und Anwendungsentwicklung zu lösen. Für weitere Informationen besuchen Sie https://graylog.org.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211021005299/de/

Justine Schneider

Moxie + Mettle

justine@moxiemettle.com +1-201-921-9428