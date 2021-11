Grüne Jugend diskutiert über Koalitionsvertrag

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grüne Jugend diskutiert an diesem Samstag (12.00 Uhr) bei einem Treffen in Berlin und digital über den Koalitionsvertrag für eine gemeinsame Regierung mit SPD und FDP. Dabei wollen die etwa 50 Delegierten aus den Ländern eine Abstimmungsempfehlung zum Koalitionsvertrag verabschieden. Die Grünen entscheiden in einer Urabstimmung bis zum 6. Dezember über den Vertrag selbst und die grüne Personalaufstellung für das Bundeskabinett.

Der Vorstand der Grünen-Nachwuchsorganisation empfiehlt den Mitgliedern in seinem Antrag das Ja. "In der Ampel gibt es wenig Rückschritte und einige, wichtige Verbesserungen", heißt es im Dringlichkeitsantrag des Vorstands. Der sogenannte Länderrat dauert noch bis Sonntag, am zweiten Tag stehen unter anderem Personalentscheidungen für interne Gremien an.

Die Grüne Jugend hat rund 18 000 Mitglieder. Etwas mehr als zwei Drittel, nämlich nach jüngsten Angaben 12 480, davon haben zugleich ein grünes Parteibuch. Damit machen Anhänger der Nachwuchsorganisation ungefähr ein Zehntel der insgesamt 125 000 Grünen-Mitglieder aus./hrz/DP/stw