H3 Dynamics präsentiert autonome Drohnenstation zur Überwachung großer Solarfarmen

Drohnenstationen von H3 Dynamics machen Entsendung von Drohnenlotsen zu entlegenen Solarfarmen überflüssig





H3 Dynamics gründet Partnerschaft mit Sitemark, um das autonome Servicemodell Analytics-as-a-Service von Drohnenstationen aus bereitzustellen



H3 Dynamics kündigt eine neuartige Robots-as-a-Service-Lösung zur autonomen Solarfarm-Überwachung in Partnerschaft mit Sitemark, einem KI-Analytik-Fachunternehmen aus Belgien, an.

H3 Dynamics' DBX-G7 Drone-in-a-Box links seamlessly to Solar Farm inspection AI-analytics powered by Sitemark. Instead of sending operators to remote locations. DBX drone stations can be deployed permanently at solar farms for autonomous PV panel health checks, to conduct site security or to track site construction progress. (Graphic: Business Wire)

Die neue Partnerschaft kombiniert die DBX Drone-in-a-Box-Roboter von H3 Dynamics mit visueller und thermischer Analytik von Sitemark zur Automatisierung und Skalierung entlegener Überwachungsarbeiten in großen Solarfarmanlagen. Die Lösungen von Sitemark wurden von Total, Bouygues, EDF, Engie und Orix zur Kontrolle von Solar-Photovoltaik-Parks mit einer Fläche von mehr als 30.000 Hektar in 35 Ländern installiert.

Der als „Augen und Ohren“ von Solarfarmbesitzern und -betreibern entwickelte DBX-Roboter (Video) kann permanent auf Solarfarmen installiert werden, um die Fortschritte beim Bau von Solarfarmen zu verfolgen, die Degeneration von Solarmodulen festzustellen und die Vor-Ort-Sicherheit zu gewährleisten.

„Die einzigartige Kombination aus Sitemark Fuse und DBX von H3 Dynamics wird die Art und Weise verändern, wie Daten im Verlauf der gesamten Lebensdauer der Solarenergieanlagen erfasst und verarbeitet werden“, so Michiko Lloyd, CEO von Sitemark.

H3 Dynamics automatisiert Kontrollen in „intelligenten Städten“, Präzisionslandwirtschaften, Wasserinfrastruktursystemen und Häfen. Im letzten Monat hat das Unternehmen DBX G7 angekündigt, eine agnostische Drone-in-a-Box-Plattform, die in der Lage ist, Drohnen jedes Herstellers zu automatisieren und Fachanalytik von jedem beliebigen Entwickler zu installieren.

Im Zuge von Covid-19 verlagern wir die globale Drohnenbranche hin zu einem offenen Teleoperationsparadigma. „Unser Ziel ist die Bereitstellung der weltweit besten Datendienste von spezialisierten Anbietern rund um den Globus, die an jedem unserer DBX-Installationsorte weltweit zur Verfügung stehen“, so Taras Wankewycz, CEO von H3 Dynamics.

Über H3 Dynamics www.h3dynamics.com

H3 Dynamics skaliert autonome Analytikdienste mithilfe von Batteriedrohnen vor der Einführung neuartiger Wasserstofftechnologie, die zu größeren Reichweiten und höheren Nutzlasten befähigt. Das Unternehmen wird in der zweiten Phase autonomen wasserstoffbetriebenen Luftfrachttransport und in der letzten Phase die Beförderung von Passagieren ermöglichen. Das Unternehmen wurde 2015 in Singapur gegründet und betreut seine Kunden weltweit mit drei regionalen Hauptsitzen: Austin, Singapur und Paris.

Über Sitemark www.sitemark.com

Sitemark entwickelt digitale Lösungen, die Außendienstmitarbeiter und Anlagenbesitzer in der Solarenergiebranche zu praktikablen Lösungen befähigen. Mithilfe von Drohnen, Satelliten und einer Analytikplattform auf Grundlage künstlicher Intelligenz erstellt Sitemark digitale Zwillinge physischer Standorte für einen effektiveren Zugang zu kritischen Daten.

