Halbleiter: Halbe Sache oder weiter mit Vollgas?

Seit ein paar Jahren gelten Halbleiter als unersetzbar - bleibt das langfristig so und wo kommt eigentlich dieser Engpass her, der irgendwie nicht überwunden werden kann? Aber vorab vielleicht eine allgemeine Erklärung.





Was sind eigentlich Halbleiter?

Halbleiter sind die Basis für moderne Computerchips. Sie bestehen beispielsweise aus Silizium und werden in den Transistoren von Chips verbaut, um Strom auf einen Befehl hin weiterzuleiten oder nicht weiterzuleiten. Das heißt, sie können im Chip ein Signal weitergeben oder stoppen und so den berühmten Unterschied zwischen eins und null erzeugen. Je mehr Transistoren, desto höher ist die Rechenleistung eines Chips. Mittlerweile gibt es einzelne Chips mit Milliarden Transistoren - schließlich müssen sie im Zweifel das Bremsen im Straßenverkehr eigenständig und zuverlässig steuern, eine gigantische Rechenleistung mit Einsen und Nullen.





Klima, Autos, Industrie, Entertainment - Halbleiter werden überall benötigt

Allein in der Autoindustrie wird mit einem 11,9% höheren Bedarf an Chips gerechnet (1). Schließlich ermöglichen Halbleiter autonomes Fahren oder können den Spritverbrauch effizienter steuern. Damit Büros langfristig ihre Net-Zero-Ziele erreichen, soll auf Papier verzichtet werden und dafür müssen Dokumente in Datenform verschickt werden. Strom- und Gasverbrauch in der Industrie kann dank maximaler Rechenleistung effizienter und umweltfreundlicher gestaltet werden. Und mittlerweile streamen wir Filme und Serien nicht mehr nur daheim, sondern auch unterwegs. Halbleiter werden also für moderne Mobilität, im Job, in der Industrie, dem Entertainment und vielem mehr - eigentlich fast überall - benötigt.





Wenn's alle brauchen, woher kommt der Engpass?

Gute Frage, einfache Antwort: Der Halbleiterbedarf steigt stärker als die Verfügbarkeit. Das Problem liegt aber darin, dass die Verfügbarkeit nicht einfach erhöht werden kann. Denn die gesamte Arbeitsteilung hinter der Wertschöpfungskette von Halbleitern ist sehr vielfältig, was bedeutet, dass die gesamte Branche hochkomplex ist. Produktionswege lassen sich nicht in wenigen Monaten aufbauen, um im Handumdrehen die benötigten Chips auf Halbleiterbasis nachzuproduzieren. Hinzu kommt die Tatsache, dass Chip nicht gleich Chip ist. Es gibt beispielsweise besonders kleine, sehr aufwendige Chips im Bereich von drei bis vier Nanometern. Diese sind aktuell besonders gefragt und die Gewinnmargen im Vergleich besonders hoch, weshalb hier die Chipproduktionen zwecks Gewinnmaximierung erhöht wurden. Die Kehrseite: Die gröbere Chipproduktion, die beispielsweise im Autobau benötigt wird, wurde heruntergefahren. Um diese für die Autoindustrie wieder zu erhöhen, braucht es … mehr Halbleiter.











Also sind Halbleiter ein Zukunftsthema?

Voraussichtlich ja. Alleine in der Zeit von 2004 bis 2020 ist der Umsatz der globalen Halbleiterindustrie um über 100% gewachsen - von 213 auf 440 Milliarden US-Dollar(2).Gleichzeitig hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass Computerchips ungefähr im Rhythmus von 20 Monaten ihre Transistorenkapazität verdoppeln können - also ein Entwicklungssprung, der eine signifikante Steigerung der Rechenleistung darstellt(3). Betrachtet man die Vergangene Entwicklung, den aktuellen Bedarf und die zukünftigen Chancen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Halbleiter uns in Zukunft weiterhin begleiten werden. Auch wenn ein Blick in die Zukunft natürlich schwierig ist.











Halbleiter machen in Zukunft also wahrscheinlich keine halben Sachen, und nun?

Nun ist natürlich die Frage, was das bedeuten kann. Gerade als Anleger oder Anlegerin ist die Erwägung, das Thema Halbleiter im Portfolio zu berücksichtigen, sicher interessant. Mit zeitgemäßen ETFs ist es beispielsweise einfach, in einen komplexen Trend zu investieren. Sei es als Sparplan oder per Einmalzahlung. Generell kann es sich langfristig wirklich lohnen, das Thema Halbleiter für sich zu verstehen, sich darüber zu informieren und es anschließend vielleicht auch als Investment zu nutzen.





Quellen



1. PWC; Gute Aussichten für den globalen Halbleitermarkt; April 2019



2. Statista.de; Umsatz in der Halbleiterindustrie weltweit in den Jahren 1988 bis 2020; März 2021



3. Youtube Kanal; Die Elektro- und Digitalindustrie; Faszination Halbleiter: Klein, aber oho I Watts On; Juli 2018





UCITS OffenlegungDie Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.

iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)



