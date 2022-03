Hannover Re.: Erfolgreicher Aufstieg

Die letzten markanten Verlaufshochs markierte Hannover Re in 2018 bei 192,80 Euro, musste dann aber im Zuge der Corona-Pandemie Verluste auf 98,25 Euro hinnehmen. Seitdem hat sich eine Aufwärtsbewegung auf ein Niveau von 181,70 Euro bis Anfang dieses Jahres durchsetzen können. Allerdings sorgten die jüngsten Marktturbulenzen für einen Aufwärtstrendbruch und Verluste auf 134,65 Euro. In der abgelaufenen Woche konnte das Papier schließlich einen Rebound zurück an seinen zuvor gebrochenen Aufwärtstrend vollziehen, der jetzt aber als hohe Hürde gilt. Trotz des erfolgreichen Wochenauftaktes ist eine direkte Fortsetzung der Aufwärtsbewegung als schwierig zu bewerten.

Schaltstelle Aufwärtstrend

Aus technischer Sicht dürfte eine rasche Rückkehr zurück zu den aktuellen Jahreshochs um 181,70 Euro ziemlich schwierig werden, ein solches Vorhaben dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach erst oberhalb des EMA 50 sowie der Kursmarke von mindestens 164,15 Euro gelingen. Solange also der vorherige Aufwärtstrend nicht zurückerobert wird, bleiben die Abwärtsrisiken als höher zu bewerten. Dies könnte unterhalb eines Niveaus von 143,35 Euro erneute Verluste auf die Jahrestiefs bei 134,65 Euro auslösen, darunter müssten sich Investoren der Hannover Rück-Aktie auf weitere Abschläge in den Bereich von 120,70 Euro einstellen.

Hannover Rück (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 151,20 // 153,00 // 155,90 // 157,45 // 160,17 // 163,35 Euro Unterstützungen: 147,50 // 143,35 // 140,90 // 138,10 // 134,65 // 127,20 Euro

Fazit

Aus technischer Sicht wird weiterhin an einer Abwärtsvariante in der Hannover Rück-Aktie festgehalten, unterhalb von 143,35 Euro würden Abwärtsrisiken in Richtung 134,65 und darunter 120,70 Euro merklich zunehmen. Hierauf könnte man anschließend beispielshalber über das Open End Turbo Short Zertifikat WKN MA7UQ7 setzen und an einer möglichen Korrekturfortsetzung partizipieren. Die mögliche Renditechance bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee beträgt in diesem Fall 60 Prozent. Zielmarke des Scheins läge rechnerisch dann bei 5,67 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau um 150,00 Euro gemessen am Basiswert vorläufig nicht unterschreiten, woraus sich anschließend ein Stopp-Kurs im Schein von 2,74 Euroergeben würde. Hierbei sollte man jedoch nicht einen möglichen Kurssprung der Aktie aufgrund der Hochstufung in den DAX-Index ausblenden.

Strategie für fallende Kurse WKN: MA7UQ7 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,40 - 3,42 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 182,7661 Euro Basiswert: Hannover Rück SE KO-Schwelle: 182,7661 Euro akt. Kurs Basiswert: 149,65 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 5,67 Euro Hebel: 4,2 Kurschance: + 60 Prozent Börse Frankfurt

