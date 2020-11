Hannover Rück stellt stabile Basisdividende in Aussicht

Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück (ISIN: DE0008402215) rechnet mit einer Basisdividende auf dem Niveau des Vorjahres von 4,00 Euro je Aktie. Die Ausschüttung einer Sonderdividende hängt von den kurzfristigen Geschäftsmöglichkeiten und dem entsprechenden Kapitalbedarf ab, wie am Mittwoch berichtet wurde.

In diesem Jahr wurde eine Basisdividende von 4,00 (Vorjahr: 3,50 Euro) sowie 1,50 Euro Sonderdividende (Vorjahr: 1,50 Euro) je Aktie für das Jahr 2019 ausgeschüttet. Insgesamt kamen damit 5,50 Euro nach 5,25 Euro im Vorjahr zur Ausschüttung. Beim derzeitigen Kursniveau von 134,00 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite unter Zugrundelegung der Basisdividende knapp 3 Prozent. Die nächste Hauptversammlung des MDAX-Konzerns findet am 5. Mai 2021 in Hannover statt.

Hannover Rück erwartet einen Konzerngewinn von mehr als 800 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2020 (Vorjahr: 1,28 Mrd. Euro). Für 2021 wird ein Konzerngewinn von 1,15 Mrd. Euro bis 1,25 Mrd. Euro erwartet. „Die Belastungen aus der Covid-19-Pandemie sind nach dem Ende des dritten Quartals besser abschätzbar, sodass wir uns wieder in der Lage sehen, Gewinnziele für 2020 und 2021 zu nennen“, wie Hannover Rück-Chef Jean-Jacques Henchoz mitteilte.

Die gebuchte Konzernbruttoprämie erhöhte sich zum 30. September 2020 um 10,9 Prozent auf 19,3 Mrd. Euro (Vorjahr: 17,4 Mrd. Euro). Bei konstanten Währungskursen hätte das Wachstum 12,3 Prozent betragen. Das operative Ergebnis (EBIT) lag mit 902,9 Mio. Euro um 35,3 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der Konzernüberschuss ging um 33,4 Prozent auf 667,8 Mio. Euro zurück. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf 5,54 Euro (Vorjahr: 8,32 Euro).

Redaktion MyDividends.de