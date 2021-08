Hauck & Aufhäuser belässt LPKF Laser auf 'Buy' - Ziel 40 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für LPKF auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Expansionspläne von First Solar in Indien ließen positive Rückschlüsse für den deutschen Laserspezialisten zu, schrieb Analystin Alina Köhler in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein weiterer Auftrag aus der Solarbranche, für die LPKF Systeme zur Laserstrukturierung von Dünnschichtsolarmodulen herstellt, sei in diesem Jahr wahrscheinlich./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2021 / 08:34 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2021 / 08:34 / MESZ

