Hauck & Aufhäuser senkt Ziel für Cancom auf 56 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Cancom von 61 auf 56 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Auftragseingänge des IT-Dienstleisters hätten sich in den vergangenen Wochen deutlich beschleunigt, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er bleibt deshalb optimistisch gestimmt und setzte die Papiere auf die "Alpha List" der Privatbank./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2020 / 08:11 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2020 / 08:31 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.