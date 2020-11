HELLOFRESH - Anleger müssen aufpassen!

HelloFresh SE - WKN: A16140 - ISIN: DE000A161408 - Kurs: 48,300 € (XETRA)

Eine Aktie, in der Anleger momentan ein paar Sorgenfalten mehr haben dürften, ist HelloFresh. Noch im September/Oktober hatten Investoren ein Lächeln auf den Lippen, denn man konnte die Konsolidierung seit Juli beenden und den Kurs auf ein neues Allzeithoch bei 56,40 EUR treiben. Da störte es zunächst auch nicht, als dort kurzfristige Gewinnmitnahmen einsetzten und die Aktie die nächste Korrektur startete. Anstatt sich aber nur ein paar Tage auszuruhen, um dann auf ein neues Hoch durchzustarten, bildete sich im Anschluss eine mögliche Schulter-Kopf-Schulter-Formation.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben?

Eine SKS-Formation ist ein bärisches Kursmuster, welches am Dienstag kurz vor seiner Vollendung stand. Im Zuge der dort veröffentlichten Quartalszahlen (siehe hier) kam der Aktienkurs unter Druck und fiel unter die Nackenlinie zurück. Per Tagesschlusskurs konnte der Ausbruch nach unten jedoch verhindert werden, was nicht zuletzt am guten Marktumfeld gelegen haben dürfte. Im Gegenzug aber schaffte es der Aktienkurs nicht, den kleinen Widerstand bei 51,30 EUR (Hoch der rechten Schulter) zu überwinden. Bereits gestern gab es dort Verkäufe, die sich heute dynamisch fortsetzen. Mit einem Verlust von ca. 3 % gehört die Aktie momentan zu den größten Verlierern im MDax.

Aus strategischer Sicht ist in der HelloFresh-Aktie mit der jüngsten Entwicklung Vorsicht geboten. Eine Korrektur zurück in Richtung 40-36 EUR kann momentan nicht ausgeschlossen werden. Bestätigend hierfür wäre noch einmal ein nachhaltiger Rückfall unter ca. 45,90 EUR. Sollte es hingegen zu einem Tagesschlusskurs oberhalb von 51,30 EUR kommen, könnte sich die Lage etwas entspannen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)