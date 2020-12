HELLOFRESH - Nicht gierig werden!

HelloFresh SE - WKN: A16140 - ISIN: DE000A161408 - Kurs: 59,350 € (XETRA)

Das jüngste Hoch in der HelloFresh-Aktie knapp unterhalb von 65 EUR kam für mich durchaus überraschend, denn bereits im Sommer ging die Aktie im laufenden Bullenmarkt in eine Konsolidierung über. Das Momentum nach oben ließ deutlich nach, was angesichts der überragenden Performance in diesem Jahr nicht verwunderte. Ende 2019 wechselte die Aktie noch zu Notierungen unterhalb von 20 EUR den Besitzer, im Sommer kostete ein Anteilsschein schon mehr als 50 EUR.

Kurstreiber war natürlich die Corona-Krise, die dem Unternehmen wirtschaftlich in die Karten spielte. Aber nicht nur ich unterschätzte die Auswirkungen. Auch der Gesamtmarkt sah die Aktie zuletzt kritisch(er), was schon ab Sommer zu einer großen Konsolidierung führte. Als dann die PR-Abteilung von HelloFresh am 10. Dezember bekannt gab, dass man die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr erhöhen wird (siehe hier), führte dies am Markt zu einem weiteren Kurssprung und einem neuen Hoch. Dieser dynamische Kurssprung zeigt, dass der Markt ebenfalls überrascht wurde.

Wie geht es weiter?

Mit dem neuen Hoch in der Aktie stellt man sich nun die Frage, ob sich der bereits gut gelaufene Bullenmarkt in diesem Jahr doch noch einmal beschleunigen kann. Mit ihrem Allzeithoch stellen sich den Bullen jedenfalls keine Widerstände mehr entgegen und die Aktie hätte theoretisch freie Bahn in Richtung 70 EUR und darüber hinaus. Eine solche Rally wäre mit Blick auf den laufenden Trend zu favorisieren, wobei kleinere Korrekturen im Bereich bis hin zu ca. 55 EUR aufgefangen werden könnten.

Fairerweise muss man jedoch sagen, dass ein mulmiges Gefühl bleibt. Die große Konsolidierung im Sommer in Kombination mit der wirklich grandiosen Performance in 2020 dürften dafür gesorgt haben, dass die Aktie nicht unbedingt billig ist. Börsen neigen in der Regel zu Übertreibungen und auch bei HelloFresh darf man die Frage stellen, ob der Markt nicht einfach zu gierig geworden ist. In einem solchen Fall wartet auf uns kein neuer Aufwärtstrend mit neuen Hochs, sondern die nächste große Konsolidierung. Wie volatil es in dieser zugehen kann, haben wir die letzten Wochen gesehen. Bei dem aktuellen Ausbruch nach oben könnte es sich also auch um eine Art Fehlausbruch handeln, mit dem die nächste Korrektur eingeleitet wird.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)