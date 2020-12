Hier ist der Grund, warum ich Bitcoin nicht kaufen werde, und man das auch nicht tun sollte

Es war eine geschichtsträchtige Woche, und ich spreche nicht nur von der Einführung von Impfstoffen gegen das Coronavirus. Am Mittwoch, den 16. Dezember, wurden wir Zeuge, wie die größte Kryptowährung der Welt nach Marktkapitalisierung, Bitcoin, ihren bisherigen Höchststand überschritt und die 20.000 US-Dollar pro Token in den Schatten stellte. In diesem Zusammenhang durchbrach Bitcoin auch die Schwelle von 21.000 und 22.000 US-Dollar innerhalb weniger Stunden.

So volatil wie der Aktienmarkt im Jahr 2020 war, Bitcoin war das nicht anzusehen, das seit Jahresbeginn bis zum späten Abend des 16. Dezember um 201 % gestiegen ist. Diese atemberaubende Rallye baut die Euphorie wieder auf, die die Krypto-Community im Jahr 2017 überkam, und lässt die Leute wahrscheinlich glauben, dass Kryptowährungen eine gute Investition sind.

Aber ich gehöre nicht zu dieser Gemeinschaft und ich kann auch nicht behaupten, dass ich es jemals sein werde. Je höher der Bitcoin steigt, desto überzeugter bin ich, dass er eine der gefährlichsten Investitionen ist. Jede der großen Kaufthesen rund um Bitcoin kann leicht entlarvt werden - wie folgt.

“Bitcoin ist knapp und hat daher einen unglaublichen Wert”

Ein vorherrschender Wachstumstreiber für Bitcoin ist die Wahrnehmung der Knappheit. Derzeit befinden sich 18,57 Millionen Token im Umlauf und die Obergrenze liegt bei 21 Millionen. Im Laufe der Zeit werden die verbleibenden 2,43 Millionen Token über Transaction Proofing und Block Rewards gemint. Da nur so viele Token im Umlauf sind (Bruchteile eines Tokens können gekauft und verkauft werden), legt die Kaufthese nahe, dass diese Knappheit Bitcoin zu einer hervorragenden Investition macht.

Das Problem ist, dass es dem Bitcoin an echter Knappheit mangelt. Seine gefühlte Obergrenze von 21 Millionen Token existiert aufgrund von Computercode. Soweit ich weiß, kann Code immer gelöscht und neu geschrieben werden. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass ein Konsens in der Community erreicht wird, um die zirkulierende Menge an Bitcoin zu erhöhen, ist die Möglichkeit, dass dies geschieht, nicht gleich null.

Im Vergleich dazu hat ein Edelmetall wie Gold eine feste Vorratsgrenze. Wir können keine Alchemie anwenden, um mehr Gold herzustellen. Das einzige Gold, das verfügbar ist, ist das, was bereits abgebaut wurde oder noch unter der Erde liegt. Wenn der einzige Parameter der Knappheit ein geschriebener Computercode ist, dann ist das keine echte Knappheit.

“Bitcoin wird bei Einzelhändlern von Tag zu Tag beliebter”

Eine weitere Kaufthese der Bullen ist, dass der Nutzen von Bitcoin von Tag zu Tag wächst. Immer mehr Unternehmen akzeptieren die digitalen Token als Zahlungsmittel, und eine breitere Schicht von Menschen kauft zum ersten Mal Bitcoin-Token. Laut dem Finanzdienstleister Fundera akzeptierten Ende 2019 rund 2.300 US-Unternehmen und 15.174 globale Unternehmen Bitcoin. Mehr als ein Dutzend multinationaler Unternehmen akzeptieren ebenfalls Bitcoin.

Ein schlagkräftiger Beweis für den steigenden Nutzen, richtig? Nicht so schnell.

Selbst nach seiner monumentalen Rallye hat Bitcoin einen Gesamtmarktwert von 400 Milliarden Dollar. Im Vergleich dazu beträgt das globale Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2019 etwa 142 Billionen US-Dollar. Es stimmt zwar, dass nicht alles BIP auf Konsum basiert, aber diese 400 Milliarden Dollar machen weniger als 0,3 % des globalen BIP aus.

Darüber hinaus werden etwa 40 % der Bitcoin-Token von langfristigen Investoren gehalten, die keine Lust haben, diese Token in Umlauf zu bringen. Anstatt 400 Milliarden Dollar an Kaufkraft zu haben, stehen eher 240 Milliarden Dollar an Kaufkraft zur Verfügung, was 0,17 % des globalen BIP im Jahr 2019 ausmacht. Basierend auf diesen Zahlen gibt es nicht annähernd genug Token, um eine breite Akzeptanz zu erreichen.

Eine zusätzliche Anmerkung: Es gibt etwa 32,5 Millionen Unternehmen in den USA, einschließlich Einzelunternehmen. Zieht man diese Unternehmen ab, die keine Angestellten haben, bleiben 7,7 Millionen Unternehmen mit mindestens einem bezahlten Angestellten, so das U.S. Census Bureau im Jahr 2016. Laut Fundera akzeptieren nur 2.300 dieser Unternehmen Bitcoin.

Sieh den Tatsachen ins Auge: Es gibt keine weit verbreitete Akzeptanz.

“Bitcoin ist der neue Wertspeicher”

Bitcoin-Bullen sind auch ziemlich überzeugt davon, dass die beliebteste digitale Währung jetzt ein echter Wertspeicher ist: also ein Vermögenswert, eine Ware oder eine Währung, die ihren Wert behält.

Jeden Monat kauft die Federal Reserve rund 120 Milliarden US-Dollar an staatlich besicherten Schulden. In Verbindung mit dem Versprechen der Zentralbank, den Leitzins auf oder in der Nähe des Rekordtiefs zu halten, ist es ziemlich offensichtlich, dass der US-Dollar unter Druck stehen wird. Krypto-Investoren glauben, dass eine steigende Geldmenge ein Signal für den Bitcoin ist, deutlich höher zu steigen.

Die Probleme, die ich mit der Wertspeicherthese habe, sind zweierlei. Erstens ist Bitcoin nicht durch einen anderen Vermögenswert oder eine Regierung abgesichert. Daher hat er keine Bindung oder offizielle Beziehung zu den Bewegungen des US-Dollars. Die Annahme, dass eine steigende Geldmenge den Bitcoin in die Höhe treiben sollte, ist nichts weiter als Spekulation.

Zweitens sind Wertspeicher dazu gedacht, ihren Wert im Lauf der Zeit zu erhalten und Investoren vor Volatilität zu schützen. Doch im März verlor Bitcoin fast die Hälfte seines Wertes innerhalb von 24 Stunden. Im Jahr 2018 hat die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung über 80 % ihres Wertes verloren. Im Jahr 2013 verlor Bitcoin etwa die Hälfte seines Wertes in etwa sechs Stunden. So verhält sich kein Wertspeicher..

Die Wahrheit ist, dass der Kauf von Bitcoin reine Spekulation ist.

“Du bist naiv! Eine digitale Zahlungsrevolution ist im Gange, und sie wird von Bitcoin angeführt”

Bitcoin-Optimisten werden auch krähen, dass Bitcoin die digitale Zahlungsrevolution anführt. Der bargeldlose Zahlungsverkehr könnte die Probleme lösen, die dadurch entstehen, dass bestimmte Regionen der Welt mit Bankdienstleistungen unterversorgt sind. Zusätzlich könnte die Blockchain-Technologie, die dem Bitcoin zugrunde liegt, die Zahlungsabwicklung und den Zeitrahmen für die Abrechnung revolutionieren, insbesondere bei grenzüberschreitenden Transaktionen.

Während ich nicht bestreite, dass eine digitale Zahlungsrevolution im Gange ist, oder dass die Blockchain globale Finanz- und Lieferkettenlösungen anbieten könnte, ist Bitcoin nicht das Mittel, das diese Vision Realität werden lässt.

Das Interessante an der Blockchain ist, dass sie mit verschiedenen Arten von digitalen Währungen verknüpft, in Verbindung mit Fiat-Währungen genutzt oder unabhängig von einem Token funktionieren kann. Es gibt absolut keinen Beweis dafür, dass Bitcoin notwendig ist, um eine Blockchain-Revolution zu unterstützen.

Hinzu kommt, dass der Kauf von Bitcoin-Tokens dem Investor keinen Anteil an der zugrunde liegenden Blockchain gibt. Ohne Eigentum an der Lösung, die das Potenzial hat, diese digitale Revolution tatsächlich voranzutreiben, setzen Bitcoin-Investoren ihre Hoffnungen darauf, dass andere Investoren bereit sind, mehr für eine Währung zu zahlen, die nur im Computercode existiert als sie selbst.

Also, warum steigt der Bitcoin an? Ich würde vermuten, dass es eine Kombination aus kurzfristigen Emotionen, technischer Analyse (d.h. schöne Charts) und einem grob ineffizienten Kryptomarkt ist, der die Käuferseite überwältigend begünstigt. Schließlich ist es nicht annähernd so einfach, gegen Bitcoin zu wetten wie gegen eine börsennotierte Aktie.

Die Geschichte hat bewiesen, dass die Stimmung in der Kryptowährungsbranche im Handumdrehen umschlagen kann. Ich schlage vor, dass Investoren sich von Bitcoin fernhalten.

The post Hier ist der Grund, warum ich Bitcoin nicht kaufen werde, und man das auch nicht tun sollte appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 20.12.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool hat keine Position in einer der genannten Kryptowährungen.

Motley Fool Deutschland 2020

