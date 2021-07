Hiro Capital leitet Investment von 10 Mio. $ in das kommende Multiplayer Sandbox RPG der Entwickler von Portal Knights, Keen Games

Keen Games wird mit den 10 Mio. $ von Hiro und Tencent die Spielentwicklung ausweiten und ihren Titel, den geistigen Nachfolger von Portal Knights, herausbringen. Portal Knights wurde bislang mehr als 3,5 Millionen Mal verkauft.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210720005975/de/

A shot of Keen Games' next project, to be announced officially in the coming weeks. (Photo: Business Wire)

Keen Games wird seine kreative und verlegerische Unabhängigkeit behalten können und besetzt derzeit mehrere Positionen. Interessierte können einen Lebenslauf an jobs@keengames.com senden.

„Sehr gerne investieren wir in ein derart hochkarätiges Team. Als ihre Spieleprototypen getestet wurden, wussten wir vom ersten Moment an, dass sie auf dem besten Weg sind, wieder einen Treffer zu landen und am Erfolg von Portal Knights anzuknüpfen“, sagte Cherry Freeman, Co-Founding Partner bei Hiro Capital.

Das Studio entwickelt den geistigen Nachfolger von Portal Knights, das von Millionen von Fans gespielt wurde.

Jan Joeckel, Pete Walentin, Antony Christoulakis, Jonas Drinnenberg, Dennis Ranke und Julien Koenen leiten das Team von Keen. Alle sind Branchenveteranen mit mehr als 30-jähriger Games-Erfahrung.

Ein Open-World, Sandbox-Action-RPG für mehrere Spieler.

Plattformübergreifendes Spiel für PC und Konsole.

Die Investition von Hiro und Tencent eröffnet Keen die Vision, Spiele selbst zu veröffentlichen.

Keen hat eine eigene voxelbasierte Engine zur Schaffung einer lebendigen Open World entwickelt, die vollständig interaktiv ist.

Veröffentlichung für 2023 geplant.

Dies ist die 16. Investition von Hiro Capital und nach Twin Suns, Polyarc, Double Loop, Snowprint Studios, Flavourworks, Lightfox und FRVR das achte Studio mit einer Beteiligung.

„Wir freuen uns sehr, mit der Entwicklung unseres nächsten Titels und der Umstellung auf ein Studio im Selbstverlag ein ganz neues Kapitel für Keen Games aufzuschlagen“, so Jan Joeckel, CEO von Keen Games. „Wir haben mit Hiro und Tencent zwei sehr starke Partner gefunden, die unsere Vision teilen, das Studio auf die nächste Stufe zu heben.“

Pressekit: Dropbox

Über Keen Games

Keen Games ist ein führender unabhängiger Videospielentwickler aus Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt wird von Veteranen der Spieleentwicklung geführt, die seit über 30 Jahren erfolgreich Spiele entwickeln.

Über Hiro Capital

Hiro Capital ist ein Venture-Capital-Fonds für Technologie mit Sitz in London und Luxemburg, der in Games, Metaverse-Technologie, E-Sport und digitale Fitness investiert.

Über Tencent

Tencent (00700.HK) ist ein Technologieunternehmen, das stark in Talente und technologische Innovationen investiert und die Entwicklung der Internetbranche aktiv vorantreibt. Es wurde 1998 in China gegründet und ist im Hauptsegment der Hongkonger Börse notiert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210720005975/de/

PR-Kontakt Bill Murphy

Bill@TeamCriticalHit.com