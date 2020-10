Hoffnung auf US-Konjunkturhilfen schiebt den Dax über 13.000 Punkte

Die Hoffnung auf weitere Konjunkturhilfen in den USA haben die Kurse gestützt und den Dax über 13.000 Punkte getrieben. Auch der Dow startet freundlich in den Handel. IT-Konzern IBM und Fast-Food-Riese McDonald's stehen an der Wall Street im Fokus.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048, US4592001014, US5801351017, DE0006047004,