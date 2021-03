Hongkong stoppt Pfizer/BioNTech-Impfstoff wegen fehlerhafter Verpackung

Hongkong (Reuters) - Hongkong setzt die Impfungen mit dem Vakzin der Partner BioNTech und Pfizer wegen Verpackungsfehlern vorübergehend aus.

Der Schritt sei lediglich eine Vorsichtsmaßnahme, teilte die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungszone am Mittwoch mit. Fosun Pharma, die das Vakzin in der Finanzmetropole und in Macau vertreibt, habe zuvor mitgeteilt, dass bei einer Impfstoffcharge Verpackungsmängel festgestellt worden seien, die mit dem Verschluss der Flaschen zusammenhingen. "BioNTech und Fosun Pharma haben keinen Grund zur Annahme gefunden, dass die Produktsicherheit gefährdet ist", erklärte die Regierung.

Es war nicht sofort klar, wie viele Einheiten betroffen sind, aber es hieß, dass die Verwendung der betroffenen Charge sowie einer weiteren ausgesetzt wurde. Auch Impfungen sowie die Herstellung des Vakzins in Macau seien daraufhin unterbrochen worden, teilte das Gesundheitsministerium in Macau mit. Fosun Pharma reagierte nicht sofort auf eine Anfrage zur Stellungnahme.