Hypoport: Zu weit gelaufen?

Insbesondere die beiden Kursspitzen aus Anfang und Ende dieses Jahres um 618,00 Euro mahnen zu erhöhter Vorsicht, hieraus könnte mittelfristig ein Doppelhoch hervorgehen und würde für eine anschließende Trendwende sprechen. Dafür müssten Bären allerdings noch stärker auftrumpfen und die dazu erforderliche Triggermarke um 406,30 Euro aktivieren. Nur in diesem Szenario ließe sich eine Trendwende auf Sicht der nächsten Monate bei der Hypoport-Aktie ableiten, vorstellbar wäre auf Sicht der nächsten Wochen noch eine impulslose Seitwärtsbewegung. Dennoch ergeben sich auch Handelschancen für kurzfristig orientierte Anleger, wenn zum Beispiel der seit Anfang dieses Jahres etablierte Aufwärtstrend gebrochen wird.

Für alle etwas dabei

Aus technischer Sicht ist die Ausgangslage kurzfristig noch zugunsten der Bullen zu bewerten, allerdings werden die Muster immer instabiler. Ein Bruch des laufenden Aufwärtstrends durch Unterschreiten der Kursmarke von 480,00 Euro könnte kurzfristiges Abwärtspotenzial in den Bereich von 455,00 und darunter 406,30 Euro freisetzen. Entsprechend würde sich ein derartiges Szenario für ein Short-Investment anbieten. Auf einer etwas längeren Zeitebene ist jedoch mit wechselnden Trendverläufen zu rechnen, erst wenn Hypoport unter 406,30 Euro zurücksetzt, dürfte sich das mittelfristig bärische Szenario in Verbindung mit dem Doppelhoch aus 2021 durchsetzen. Auf der Oberseite wird Hypoport durch gleich drei markante Widerstände blockiert, erst oberhalb des laufenden Abwärtstrends dürfte sich eine Erholungsbewegung an 531,00 und 560,00 Euro durchsetzen.

Hypoport (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 506,60 // 512,71 // 520,00 // 531,00 // 537,50 // 560,00 Euro Unterstützungen: 500,00 // 486,40 // 480,00 // 468,40 // 455,00 // 445,20 Euro

Fazit

Sobald der im Ansatz eigentliche Dreifachboden um 468,40,00 Euro bei Hypoport per Wochenschlusskurs unterschritten wird, werden Verkaufssignale in Richtung 455,00 Euro und darunter 406,30 Euro aktiviert. Bei einem kurzfristigen Anlagehorizont könnte auch das zeitlich unbegrenzte Open End Turbo Short Zertifikat WKN MD03V2 zum Einsatz kommen und birgt bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee eine Renditechance von 130 Prozent. Entsprechende Ziele im Schein wären dann bei 5,83 und 10,70 Eurovorzufinden. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von 486,00 Euro vorläufig allerdings nicht unterschreiten, woraus sich ein Stopp-Kurs im Zertifikat von 2,73 Euro ergibt.

Strategie für fallende Kurse WKN: MD03V2 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,53 - 4,55 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 548,398 Euro Basiswert: Hypoport SE KO-Schwelle: 548,398 Euro akt. Kurs Basiswert: 506,50 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 10,70 Euro Hebel: 3,7 Kurschance: + 130 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.