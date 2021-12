HYPOPRT - Unterstützung hat erneut gehalten

HYPOPORT SE - WKN: 549336 - ISIN: DE0005493365 - Kurs: 490,800 € (XETRA)

Die gestrige Panik-Eröffnung zum Handelsstart in die neue Woche brachte einige Schnäppchen mit sich: So startete die Hypoport-Aktie gestern mit einer ordentlichen Abwärtskurslücke knapp oberhalb der wichtigen Horizonalunterstützung um 470 EUR in den Handel.

Schnäppchenjäger wurden belohnt

Wer in Anbetracht der gestrigen Ausverkaufspreise zum Handelsstart zugegriffen hatte, kann sich bereits über einen Gewinn von knapp 20 EUR je Aktie freuen. Die Erholung gestern bestätigte damit erneut die sehr solide Horizontalunterstützung um 470 EUR. Erst unterhalb dieser Marke müssten sich die Käufer größere Gedanken machen.

Neue prozyklische Kaufsignale entstehen hier oberhalb von 510/515 EUR, dann wären die relevanten gleitenden Durchschnitte sowie die Abwärtstrendlinie im Tageschart überwunden.

Hypoport Aktie Chartanalyse Tageschart

