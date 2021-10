iBASIS erhält Auszeichnung als „Best Global Wholesale Carrier – Voice“ bei den Global Carrier Awards 2021

iBASIS, der führende Anbieter von Kommunikationslösungen für Betreiber und digitale Akteure weltweit, erhielt die Auszeichnung „Best Wholesale Global Carrier – Voice 2021“ bei der 17. Ausgabe der Global Carrier Awards (GCA), die im Rahmen von Capacity Europe in London (Großbritannien) stattfanden.

Mit diesen Awards werden Bestleistungen in den Bereichen Telekommunikation, Technologie und IKT gewürdigt. iBASIS erhielt die Auszeichnung als Anerkennung der Transformation von iBASIS unter der Leitung von Alexandre Pébereau, Chief Executive Officer des Unternehmens. Im Jahr 2019 erhielt Pébereau den GCA für die beste strategische Akquisition der Firma SFR ICS von der Altice Group und iBASIS von Royal KPN. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen bereits vier weitere Global Carrier Awards, darunter Best Strategic Acquisition von NOS International Carrier Services (NOS ICS) aus dem Jahr 2020.

„Es ist bemerkenswert, dass iBASIS genau zum Zeitpunkt des 25-jährigen Jubiläums der Einführung von VoIP gewürdigt wird. Damals erschienen Live-Gespräche über das Internet ganz unmöglich. Heute ist die Transformation von Tier-1-Sprechdienstleistungen von genau dieser Plattform abhängig“, kommentiert Pébereau. „Diese Auszeichnung bedeutet die Anerkennung und Bestätigung seitens unserer Kollegen, die wir brauchen, um auf dem unabhängigen unternehmerischen Weg weiterzugehen, den wir vor drei Jahren eingeschlagen haben.“

Mithilfe von fünf Übernahmen und deren rapider Integration hat iBASIS einen erfolgreichen internationalen Tier-1-Sprechverkehr gestartet und auf seiner eigenen, unabhängigen digitalen Plattform optimiert. Das Unternehmen setzt seine Investitionen in diese Plattform weiter fort, die sich hoffentlich als ebenso richtungweisend erweisen wird wie VoIP damals.

„iBASIS erhielt diese Ehrung heute dank des Vertrauens seiner Kunden, des Qualitätsstrebens seiner Partner und des Engagements seiner globalen Belegschaft. Unsere Branche verlässt sich auf uns hinsichtlich Leistung, Innovation und des Erfolgs ihrer digitalen Zukunft“, ergänzt Pébereau.

Mit 35 Kategorien sind die Global Carrier Awards das prestigeträchtigste Programm im Bereich der Großhandelstelekommunikation und Konnektivität. Unter dem Vorsitz von Carl Roberts, Partner bei Hadaara Consulting, wählt eine 25-köpfige Jury die besten und innovativsten Akteure nach Region, Spezialgebiet und Branche aus.

iBASISist der führende Anbieter von Kommunikationslösungen, der Betreiber und digitale Player in die Lage versetzt, mit Leistung und Transformation zu überzeugen. iBASIS, ein Unternehmen von Tofane Global, ist der erste unabhängige Kommunikationsspezialist, der drittgrößte globale Betreiber im Wholesale-Voice-Bereich, einer der drei führenden LTE-IPX-Anbieter mit mehr als 700 LTE-Destinationen und ein führender Akteur im Bereich Carrier-Cloud-Kommunikation und IoT-Lösungen. iBASIS bietet die lückenlose Konnektivitätslösung Global Access for Things™ und stellt Single-Source-Mobilnetzzugang für das Internet der Dinge (LTE, LTE-M und NB-IoT) weltweit bereit, der durch GSMA-standardkonforme eSIM/eUICC-Technologie versorgt wird. iBASIS betreut inzwischen mehr als 1.000 Kunden in 18 Niederlassungen auf der ganzen Welt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte iBASIS.com.

