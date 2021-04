IBM - Ausbruch nach Zahlen?

Int. Business Machines ( IBM ) - WKN: 851399 - ISIN: US4592001014 - Kurs: 133,120 $ (NYSE)

IBM übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,77 USD die Analystenschätzungen von 1,63 USD. Der Umsatz liegt mit 17,7 Mrd. USD über den Erwartungen von 17,34 Mrd. USD.

Quelle: Guidants News

Die IBM-Aktie befindet sich seit ihrem Allzeithoch bei 215,90 USD aus dem März 2013 in einer intakten Abwärtsbewegung. Dabei fiel die Aktie im März 2020 auf ein Tief bei 90,56 USD zurück.

Anschließend erholte sich die Aktie in einer schnellen Aufwärtsbewegung auf 135,88 USD. Seit diesem Hoch vom 08. Juni 2020 kommt der Wert aber nicht weiter. Am 26. und 27. März kam es zwar zu einem Ausbruchsversuch über diese Hürde, aber dieser gelang nicht. Zuletzt konsolidierte die IBM-Aktie unterhalb dieser Hürde.

Die erste Reaktion auf die aktuellen Zahlen fällt positiv aus. Nach einem gestrigen Schlusskurs bei 133,12 USD wird die Aktie aktuell bei 137,52 USD und damit über der wichtigen Widerstandszone um 135,80 USD getaxt.

Kaufwelle könnte starten

Gelingt der IBM-Aktie doch noch ein Ausbruch über 135,80 USD, dann bestünde die Chance auf eine weitere Rally in Richtung des Abwärtstrend seit März 2013 bei aktuell ca. 153,00 USD. Falls die Aktie diesen Trend durchbräche, ergäbe sich weiteres Potenzial in Richtung 180 USD. Sollte der Ausbruchsversuch aber misslingen und der Wert unter 130,38 USD abfallen, dann würden Abgaben in Richtung 124,79 USD und möglicherweise sogar 105,74 USD drohen.

Zusätzlich lesenswert:

FRESENIUS MEDICAL CARE - Ausbruchsversuch

ZOOPLUS - Kleiner Kurssprung zum Handelsstart

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Intl Business Machines Corp

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)