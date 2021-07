IBM: Starkes Cloudgeschäft sorgt für Umsatzanstieg – bietet sich vor der Konzernaufspaltung ein Einstieg an?

Ein starkes Cloudgeschäft hat IBM einen Umsatz über Expertenerwartungen beschert.

Für das zweite Quartal gab der IT-Traditionskonzern am Montag nach US-Börsenschluss einen um drei Prozent höheren Umsatz von 18,75 Milliarden Dollar bekannt. Analysten hatten einen Anstieg auf knapp 18,3 Milliarden Dollar erwartet, wie aus Daten von Refinitiv hervorgeht. In der Cloud-Sparte betrug der Anstieg 13 Prozent. Der Nettogewinn fiel dagegen auf 1,33 Milliarden Dollar von 1,36 Milliarden im Vorjahreszeitraum.

Finanzchef James Kavanaugh verwies auf eine breit angelegte Erholung in vielen Branchen angesichts der Lockerungen von Pandemie-Einschränkungen. Die Kunden gäben zudem mehr Geld für die Digitalisierung ihres Geschäfts aus, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Der mehr als 100 Jahre alte Konzern will sein IT-Infrastrukturgeschäft abspalten und in eine neue börsennotierte Firma überführen. Der Rumpfkonzern soll sich dann stärker auf seine Hybrid-Cloud-Anwendungen konzentrieren.

Im vorbörslichen US-Handel notiert die Aktie derzeit gut 3 Prozent höher.

onvista-Redaktion: IBM bleibt aufgrund der geplanten Konzernaufspaltung ein großes Fragezeichen. Potenziell bietet die mutige Strategie der Aufteilung große Chancen. Die jüngeren Geschäftsfelder Cloud und KI sollen unter dem traditionsreichen Namen IBM fortgeführt werden und aufgrund des hier großen Wachstumspotenzials könnte die Aktie dadurch ihre Ketten sprengen. Die älteren Geschäftsbereiche wie Hardware und IT-Infrastruktur, die seit langer Zeit rückläufig sind und eine Last für den Fortschritt des Konzerns darstellen, sollen in ein neues, eigenständiges Unternehmen ausgegliedert werden.

Für risikofreudigere Anleger bieten sich gerade jetzt, wo die starken Geschäftsfelder noch nicht so stark in die Bewertung einfließen, Einstiegsmöglichkeiten. Derzeit ist die Aktie aus Sicht der meisten Analysten unter ihrem fairen Bewertungsniveau.

