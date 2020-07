IBM - Zahlen werden positiv aufgenommen

Int. Business Machines ( IBM ) - WKN: 851399 - ISIN: US4592001014 - Kurs: 126,370 $ (NYSE)

IBM übertrifft im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 2,18 USD die Analystenschätzungen von 2,07 USD. Der Umsatz mit lag mit 18,1 Mrd. USD über den Erwartungen von 17,72 Mrd. USD.

Die IBM-Aktie markierte am 15. März 2013 ihr aktuelles Allzeithoch bei 215,90 USD. Seit diesem Hoch befindet sich der Wert in einer Abwärtsbewegung. Im März 2020 markierte er das bisherige Tief bei 90,50 USD. Anschließend startete die Aktie zu einer Erholung, die sie auf ein Hoch bei 135,75 USD und damit an eine innere Trendlinie führte.

Diese Hürde erwies sich als zu hoch. Die Aktie setzte auf das log 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab 23. März bei 116,30 USD zurück. Dort kam es zu einer kleinen Bodenbildung in Form eines Doppelbodens, der am 15. Juli mit dem Ausbruch über die Nackenlinie bei 121,85 USD vollendet wurde. In den letzten Tagen legte der Wert weiter zu und erreichte gestern den EMA 200 bei aktuell 127,31 USD.

Geht die Rally nach den Zahlen weiter?

Die IBM-Aktie könnte in den nächsten Tagen noch weiter zulegen. Ein Anstieg in Richtung 135,75 USD erscheint möglich. Gelingt ein Ausbruch darüber, wäre sogar Platz in Richtung 158,75 USD und damit an das Hoch aus dem Februar 2020. Ein größeres Verkaufssignal ergäbe ich erst im Falle eines Rückfalls unter 116,30 USD. Dann würden Abgaben in Richtung 105,94 USD oder sogar 90,50 USD drohen.

