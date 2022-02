Ich sage es erneut: Es ist noch nicht zu spät für die Zalando-Aktie

Es ist noch nicht zu spät für die Zalando-Aktie: Kommt dir der Titel bekannt vor? Vielleicht, wenn du ein regelmäßiger, Foolisher Investor bist. Bereits im November habe ich in dieser Art und Weise getitelt. Damals notierten die Anteilsscheine des E-Commerce-Akteurs allerdings noch auf einem Aktienkurs oberhalb der Marke von 80 Euro.

Heute hat die Zalando-Aktie gerade erst die Marke von 70 Euro zurückerobert. Und ich wage ein zweites Mal zu behaupten: Es ist nicht zu spät. Vor allem langfristig orientierte Investoren sollten die aktuelle Ausgangslage vielleicht einmal etwas näher inspizieren.

Zalando-Aktie: Vielversprechend, vor allem jetzt

Die Zalando-Aktie ist jetzt weiterhin sehr vielversprechend. Das erkennen wir anhand klassischer Kennzahlen wie der Marktkapitalisierung. Mit derzeit 18,7 Mrd. US-Dollar ist der Börsenwert für die Mission eines führenden europäischen E-Commerce-Akteurs im Bereich Fashion noch vergleichsweise klein. Auch ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 1,5 ist alles andere als teuer. Ein Wert von unter 1 wäre für mich jedenfalls ein Schnäppchen.

Aber es geht nicht nur darum. Nicht einmal primär darum, dass das Management der Zalando-Aktie davon spricht, bis zur Mitte dieses Jahrzehnts auf ein Gross Merchandise Volume von 30 Mrd. Euro zu kommen. Kleiner Hinweis: Auf Basis dieser Prognose sollte das Kurs-Umsatz-Verhältnis bis zur Mitte des Jahrzehnts auf deutlich unter 1 liegen.

Mengenwachstum ist bei dem E-Commerce-Akteur das eine. Aber profitables Wachstum läutet womöglich das nächste Kapitel an. Schafft es das Management der Zalando-Aktie, in den kommenden Quartalen und Jahren weiterhin zu skalieren, wäre das die Basis für eine signifikante Neubewertung. Bei einem Aktienkurs von 71 Euro liegt das 2020er Kurs-Gewinn-Verhältnis momentan bei 78,9, was natürlich nicht preiswert ist. Aber wir sollten bedenken, dass der E-Commerce-Akteur gerade erst dabei ist, seine Ergebnisse profitabler zu gestalten.

Wenn das Management es schaffen sollte, den Gewinn je Aktie in den kommenden fünf Jahren um durchschnittlich 20 % p. a. zu steigern, so würde sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis jedenfalls auf 31,8 verbilligen. Ob das eine konservative Prognose ist, ist eine interessante Frage, die auch Chancen- und Risiko-seitig nicht irrelevant ist.

Für mich: Nicht zu spät!

Die Vision eines führenden E-Commerce-Akteurs im Fashion-Segment ist für mich alleine mehr wert als 18 Mrd. US-Dollar Börsenwert. Auch Kurs-Umsatz-Verhältnis und die Aussicht auf ein profitables Wachstum lassen mich jedenfalls zu dem Fazit gelangen: Es ist noch nicht zu spät für die Zalando-Aktie.

Natürlich muss das Management einiges beweisen. Aber bei welcher Wachstumsgeschichte ist das nicht der Fall? Mit einem soliden Mengenwachstum und idealerweise einem beginnenden Gewinnwachstum ist langfristig jedoch mehr möglich. Noch gibt es diesen E-Commerce-Akteur zudem mit einem attraktiven Discount.

