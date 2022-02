Ich setze nur auf diese Investition, um als Millionär in den Ruhestand zu gehen!

Nur ein Weg kommt für mich infrage, um als Millionär in den Ruhestand zu gehen: Aktien. Grundsätzlich mag es andere Formen geben, die eine Rendite versprechen. Immobilien, Kryptowährungen oder auch andere Assets. Allerdings habe ich mich darauf spezialisiert, mit Beteiligungen an Unternehmen dieses Ziel zu erreichen.

Das Warum ist entscheidend. Gerade wer als Millionär in den Ruhestand gehen möchte, der sollte sich ein paar Dinge überlegen: Mit welcher Asset-Klasse kann ich dieses Ziel langfristig erreichen, wo entsprechend die Risiken streuen und wo auch die Chancen und selbst anhand einer Skala bestimmen? Für mich relevante Faktoren, die allesamt für Aktien sprechen.

Als Millionär in den Ruhestand: Aktien als Produktivwert

Aktien sind für mich das am besten geeignete Mittel, um als Millionär in den Ruhestand zu gehen, weil sie einerseits Produktivwerte sind. Gut, das sind Immobilien auch, wenn man sie vermietet. Aber an dieser Stelle kommen wir schnell zum Thema Streuung und Allokation, das wir uns gleich noch etwas näher ansehen werden.

Mit Aktien kann ich allerdings einen klassischen Buy-and-Hold-Ansatz konsequent durchziehen. Wenn ich sehe, dass ein Unternehmen ein starkes, zeitloses Geschäftsmodell besitzt und von den Bewertungskonditionen attraktiv erscheint, so greife ich zu. Und möchte in der Folge möglichst langfristig, idealerweise sogar für immer von den Gewinnen oder vom Wachstum profitieren. Diese reale Komponente, die direkte Mehrwerte schafft, ist für mich ein guter Weg.

Gleichzeitig kann ich die Chancen und Risiken in gewisser Weise selbst in die Hand nehmen bei meinem Weg, als Millionär in den Ruhestand zu gehen. Wenn ich beispielsweise auf Wachstumsaktien setze, so weiß ich: Volatilität und nicht unbedingt vorhandene Gewinne sind dem Ansatz inhärent. Wohingegen Qualitäts- und Dividendenaktien häufig über bereits funktionierende Geschäftsmodelle verfügen. Diese Produktivwerte bieten einen sehr tiefen Einblick in das, was ich erwarten kann. Deshalb sind sie mein Weg für meinen Vermögensaufbau für das Alter.

Diversifikation, Risiken & Streuung

Um als Millionär den Ruhestand zu erreichen, gäbe es noch andere Varianten. Kryptowährungen zum Beispiel, wo mir jedoch in der Regel das Produktive fehlt. Oder eben Immobilien. Wobei der Kauf von Immobilien in der Regel mit einer sehr großen Allokation einhergeht. Gleichzeitig bin ich für mich überzeugt, dass mein Weg für eine sorgenfreie Altersvorsorge mit hohen Einsätzen kaum im Kryptomarkt möglich ist. Oder von vereinzelten Immobilien mit Klumpenrisiko abhängig sein sollte.

Nein, sondern bei Aktien kann ich ein breites Depot aufbauen und diversifizieren. Und mir damit das Fundament für die erste Million aufbauen. Chancen und Risiken besitzen dabei eine größere Skala, anhand derer ich wählen kann. Oder in der ich auch eine Durchmischung vornehme. Es gibt viel, das für mich für Aktien spricht. Vor allem, wenn man ein solches Ziel verfolgt.

Der Artikel Ich setze nur auf diese Investition, um als Millionär in den Ruhestand zu gehen! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Foto: Getty Images