Ideales Mittel gegen Inflation? 3 Gründe, warum ich auf Berkshire Hathaway setze!

Ich setze auf die Aktie von Berkshire Hathaway, um mein Geld gegen Inflation zu schützen. Grundsätzlich kann jede Aktie natürlich mit ihrer individuellen Rendite vor allem langfristig orientiert einen soliden Schutz darstellen. Wenn es jedoch um dieses spezielle Thema geht, habe ich unter anderem diese Beteiligungsgesellschaft für mich und mein Vermögen auserkoren.

Vielleicht fragst du dich jetzt: Warum ausgerechnet Berkshire Hathaway als Ausweg vor der Inflation? Eine ausgezeichnete Frage. Ich sehe jedenfalls drei Gründe, die für mich dafür sprechen. Vielleicht sind sie auch für dich überaus relevant und interessant.

Berkshire Hathaway & Inflation: Zeitlose Renditen

Grundsätzlich bin ich der Überzeugung, dass die Aktie von Berkshire Hathaway aus einem wichtigen Grund einen Schutz vor Inflation bietet. Warren Buffett setzt auf einen zeitlosen Mix, der ebenfalls zeitlose Renditen ermöglichen dürfte.

Alleine wenn ich auf die operative Ausrichtung der Big 4 hinter der Beteiligungsgesellschaft blicke, so fällt das auf. Wir finden hier einen Versicherer und Rückversicherer, der so lange etwas zu tun haben dürfte, wie es schützenswerte Vermögenswerte gibt. Sowie Infrastrukturbeteiligungen, egal ob es die Eisenbahn oder auch das Pipeline-Geschäft ist. Eine starke, zeitlose Ausrichtung, die langfristig orientiert Gewinne und damit Rendite ermöglichen dürfte.

Aber der zeitlose Ansatz bei Berkshire Hathaway, der einen idealen Ausgleich vor Inflation bietet, zieht sich weiterhin durch. Egal ob Apple, das ein Kult-Ökosystem kreiert hat, oder Coca-Cola. Selbst die Bankaktie hinter der Beteiligungsgesellschaft besitzt ein eigentlich zeitloses Geschäftsmodell. In Summe sehe ich daher solide Gewinne über viele Jahre und Jahrzehnte. Oder auch Dividenden, die Rendite ermöglichen können. Beziehungsweise den Wert jeder Aktie langfristig orientiert erhöhen.

Aktienrückkäufe zur Wertsteigerung

Ein weiterer Grund, warum Warren Buffetts Berkshire Hathaway ein hervorragendes Mittel ist, um der Inflation auszuweichen, sind zudem die Aktienrückkäufe. Das Orakel von Omaha setzt auf diese Form der Kapitalrückführungen, um Werte an die Investoren zurückzugeben. Wobei diese Form einen längerfristigen Effekt hat.

Mit Aktienrückkäufen reduziert der Starinvestor hinter der Beteiligungsgesellschaft schließlich konsequent die Menge der ausstehenden Aktien. Bei gleichem inneren Wert führt alleine das zu einer positiven Rendite für Investoren. Ganz einfach, indem der relative Anteil, den jeder Investor besitzt, sich konsequent vergrößert.

Solide, zeitlose Gewinne könnten über Jahre, vielleicht Jahrzehnte zu konsequenten Aktienrückkäufen führen. Ein Mix, der Berkshire Hathaway ebenfalls für mich zu einem soliden Mittel macht, um der Inflation auszuweichen.

Berkshire Hathaway & Inflation: Der Querschnitt

Zu guter Letzt ist die Aktie von Berkshire Hathaway außerdem ideal bei Inflation, da Warren Buffett einen Querschnitt gebildet hat. Wie gesagt: Das Portfolio an verbundenen und börsennotierten Beteiligungen ist ein prägendes Merkmal. Und zugleich eine Querschnittsalternative zu einem ETF. Bloß, dass hier Warren Buffett als Starinvestor selbst die Beteiligungen ausgewählt hat.

Das spricht für mich für mehr zeitlose Qualität. Ein weiterer Grund, warum es ausgerechnet Berkshire Hathaway ist, das mein Mittel ist, um Inflation auszugleichen.

