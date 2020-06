Ideas Daily TV: DAX mit stärkster Woche seit April / Marktidee: Aixtron

Marktidee: Aixtron.

Die Aktie von Aixtron bewegt sich in einem langfristigen Abwärtstrend. Bis auf ein 3-Jahres-Tief bei 6,01 Euro rutschte das Papier im März ab, bevor eine Rallye startete. Aktuell konsolidiert der Wert nach diesem Kaufsignal in einer engen Handelsspanne. Ein dynamischer Anstieg über 10,27 Euro würde den jüngsten Ausbruch bestätigen und nächste Ziele und Hürden in den Blick rücken.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE000A0WMPJ6