Idomoo veröffentlicht Idomoo Personalized Videos for Salesforce auf Salesforce AppExchange, dem weltweit führenden Marktplatz für Enterprise Clouds

Ab sofort können Marken in großem Maßstab von interaktiven und personalisierten Videos in Kinoqualität profitieren, die direkt mit Daten aus Salesforce Sales Cloud integriert sind

Idomoo hat heute die Einführung der App „Idomoo – Personalized Videos for Salesforce“ auf Salesforce AppExchange bekannt gegeben. Die App ermöglicht Salesforce-Anwendern, personalisierte Videos problemlos in ihre vorhandenen Salesforce-Workflows zu integrieren – ohne den Zeitaufwand für das Erlernen neuer Tools. Datengestützte Videos, die an bestehende und potenzielle Kunden gesendet werden, steigern den Umsatz und die Interaktionen durch die Effektivität der visuellen Personalisierung.

Idomoo – Personalized Videos for Salesforce ist derzeit auf AppExchange unter https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000G9uvAUAR verfügbar.

Die App ist intuitiv zu bedienen und lässt sich mit den neuesten Daten des Kontakts synchronisieren, um sofort ein personalisiertes Video zu generieren – ganz gleich, ob es sich um ein oder 1 Million personalisierte Videos handelt. Diese datengestützten Videos können in jede über Salesforce versendete Kommunikation integriert werden, und zwar in jeder Auflösung und für jedes Gerät. Für eine optimierte Datenintegration sind keine Entwicklungsressourcen notwendig. Das Generieren und Versenden von Videos kann in Salesforce sogar automatisch durch bestimmte Aktionen oder Ereignisse ausgelöst werden. Nach dem Versand des Videos liefert die Echtzeitanalyse Erkenntnisse zum Videocontent, den die Empfänger wiedergegeben haben, sowie ihre Interaktionen mit dem Video.

„Mit dieser App können die Nutzer das Potenzial von datengestützten Videos in großem Umfang ausschöpfen – unabhängig davon, wie umfangreich ihre Kontaktliste ist“, so Danny Kalish, CTO und Mitbegründer von Idomoo. „Auf diese Weise kann eine deutliche Verbesserung des Kundenerlebnisses bei Vertriebs- und Marketinginteraktionen und damit auch der Geschäftsergebnisse erreicht werden. Wir freuen uns, unseren Kunden dabei helfen zu können.“

„Idomoo – Personalized Videos for Salesforce ist die perfekte Ergänzung zu AppExchange, da es die digitale Transformation der Kunden durch die Bereitstellung personalisierter Videofunktionen unterstützt“, berichtet Woodson Martin, General Manager bei Salesforce AppExchange. „AppExchange wird kontinuierlich weiterentwickelt, um Kunden mit den richtigen Apps und Experten zu verbinden und ihren geschäftlichen Anforderungen gerecht zu werden.“

Über Salesforce AppExchange

Salesforce AppExchange, der weltweit führende Cloud-Marktplatz für Unternehmen, bietet Unternehmen, Unternehmern und Developern die Möglichkeit, auf völlig neue Art zu entwickeln, zu vermarkten und zu wachsen. Mit mehr als 6.000 Angeboten, 9 Millionen Kundeninstallationen und 117.000 Peer-Reviews verbindet AppExchange Kunden aller Größen und Branchen mit installationsfertigen oder anpassbaren Apps und Salesforce-zertifizierten Beratern für jede geschäftliche Herausforderung.

Liken Sie Salesforce auf Facebook: http://www.facebook.com/salesforce

Folgen Sie Salesforce auf Twitter: https://twitter.com/salesforce

Liken Sie Idomoo auf Facebook: https://www.facebook.com/IdomooVideos

Folgen Sie Idomoo auf Twitter: https://twitter.com/idomoo

Folgen Sie Idomoo auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/idomoo



Salesforce, AppExchange, Sales Cloud und andere gehören zu den Handelsmarken von salesforce.com, inc.

Über Idomoo

Idomoo verschiebt die Grenzen der Möglichkeiten von Videos, indem es die Kraft der Daten nutzt, um außergewöhnliche Kundenerlebnisse zu generieren. Die offene Video-Plattform der nächsten Generation ermöglicht das Rendern von Videos in Kinoqualität bei bis zu 100-facher Echtzeit. Diese digitale 1:1-Kommunikation hat ihre Effektivität unter Beweis gestellt und führt zu 8-fachen Konversionen, 5-fachen Interaktionen und einen 7-fachen ROI. Unter unseren Kunden sind weltweit führende Unternehmen wie USAA, JP Morgan Chase, Google, Vodafone, Ubisoft, NHS, Oracle und American Airlines. Weitere Informationen unter www.idomoo.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220105005935/de/

