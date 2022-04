Ifo - Geschäftsklima der deutschen Exporteure stabilisiert sich

Berlin (Reuters) - Die Stimmung unter den deutschen Exporteuren hat sich laut Ifo-Institut nach dem Einbruch im März etwas erholt.

Das Barometer für die Erwartungen an das Auslands-Geschäft sei im April auf plus 3,5 Punkte gestiegen, nach minus 2,9 Punkten im März, wie die Münchner Ökonomen am Dienstag mitteilten. "Trotz hoher Unsicherheit und Logistikproblemen zeichnet sich derzeit eine Stabilisierung des Exportklimas ab", erklärte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Demnach gehen viele Unternehmen von steigenden Exporterlösen aus. Auch im Maschinenbau sei die Zuversicht wieder zurückgekehrt. "Die chemische Industrie ist weiterhin skeptisch, sie erwartet keine Zuwächse bei den Exporten", erläuterte Fuest. Dies gelte ebenso für die Hersteller von Gummi und Kunststoffwaren. Die Unternehmen in der Autoindustrie rechnen laut Ifo weiter mit rückläufigen Auslieferungen in die internationalen Märkte. Auch die Möbelhersteller hätten pessimistische Exportaussichten. Die Exporteure mussten bereits den Folgen der Virus-Pandemie Tribut zollen. Nun belasten die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs die globale Konjunktur, den Welthandel und damit die Lieferketten zusätzlich.